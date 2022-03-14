Esra Erol 14 Mart Pazartesi canlı yayın izle

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan “Esra Erol’da” programında bugün (14 Mart 2022 Pazartesi) ne oldu? Esra Erol’un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 14 Mart Pazartesi günü canlı yayınlanan programda; 27 yıllık hasret canlı yayında son bulacak! Yasin Bey konuşacak, gerçekler ortaya çıkacak! Mahallenin sütçüsüne kaçtı, ortalık karıştı! Zarife Hülya’nın son kararı ne olacak? Büyük yüzleşmede ikinci perde! Ceylan ve Ramazan’ın nikahına son 24 saat! Nikahtan önce yapılan büyük hazırlık ve “Esra Erol’da” programında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan "Esra Erol'da" programında bugün (14 Mart 2022 Pazartesi) ne oldu?

Esra Erol'un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 14 Mart Pazartesi günü canlı yayınlanan programda; 27 yıllık hasret canlı yayında son bulacak! Yasin Bey konuşacak, gerçekler ortaya çıkacak! Mahallenin sütçüsüne kaçtı, ortalık karıştı! Zarife Hülya'nın son kararı ne olacak? Büyük yüzleşmede ikinci perde! Ceylan ve Ramazan'ın nikahına son 24 saat! Nikahtan önce yapılan büyük hazırlık ve "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

14 Mart Pazartesi günü "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmelerini ve detaylarını canlı yayın bitiminden sonra tek parça kesintisiz olarak ahaber.com.tr sayfamız üzerinden yeniden izleyebilirsiniz.