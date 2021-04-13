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Esra Erol 13 Nisan Salı tek parça full izle - 13.04.2021

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Giriş: 13.04.2021 17:44
Güncelleme:13.04.2021 20:07
Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan “Esra Erol’da” programında bugün (13 Nisan 2021 Salı) ne oldu? Esra Erol’un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. Nisan Salı günü canlı yayınlanan programda; Hayriye Teyze’nin kızı Nilüfer yine evden kaçtı! Hayriye’nin büyük isyanı! 4 yıldır hiçbir haber alınamayan Mehmet Kılıçel ve Fatma Nehir nerede? Fatih ve karısı İlknur canlı yayında hesaplaşacak! Muammer’i bekleyen büyük sürpsiz ve “Esra Erol’da” programında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan "Esra Erol'da" programında bugün (13 Nisan 2021 Salı) ne oldu?

Esra Erol'un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. Nisan Salı günü canlı yayınlanan programda; Hayriye Teyze'nin kızı Nilüfer yine evden kaçtı! Hayriye'nin büyük isyanı! 4 yıldır hiçbir haber alınamayan Mehmet Kılıçel ve Fatma Nehir nerede? Fatih ve karısı İlknur canlı yayında hesaplaşacak! Muammer'i bekleyen büyük sürpriz ve "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

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13 Nisan Salı günü "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmelerini ve detaylarını canlı yayın bitiminden sonra tek parça kesintisiz olarak ahaber.com.tr sayfamız üzerinden yeniden izleyebilirsiniz.

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