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Esra Erol 13 Nisan Çarşamba canlı yayın izle

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Giriş: 13.04.2022 16:49
Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan “Esra Erol’da” programında bugün (13 Nisan 2022 Çarşamba) ne oldu? Esra Erol’un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 13 Nisan Çarşamba günü canlı yayınlanan programda; Türkiye bu olayı konuşuyor! 57 gündür kayıp olan Hülya nerede? Hayatta mı yoksa ailesinin iddiaları doğru mu? 2.5 aylık bebeğin babası Erkan mı? DNA testi canlı yayında açıklanacak, gerçekler ortaya çıkacak! Büyük yüzleşmede ortalık karıştı! Kim doğruyu söylüyor? Gerçekler ne? Gelini Nimet iş arkadaşı Mesut’la kaçtı, kayınvalidesi gelinin ardından gözyaşlarıyla ağıtlar yaktı! Sabriye Hanım ve oğlu Musa’dan Nimet’e geri dön çağrısı! “Esra Erol’da” programında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan "Esra Erol'da" programında bugün (13 Nisan 2022 Çarşamba) ne oldu?

Esra Erol'un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 13 Nisan Çarşamba günü canlı yayınlanan programda; Türkiye bu olayı konuşuyor! 57 gündür kayıp olan Hülya nerede? Hayatta mı yoksa ailesinin iddiaları doğru mu? 2.5 aylık bebeğin babası Erkan mı? DNA testi canlı yayında açıklanacak, gerçekler ortaya çıkacak! Büyük yüzleşmede ortalık karıştı! Kim doğruyu söylüyor? Gerçekler ne? Gelini Nimet iş arkadaşı Mesut'la kaçtı, kayınvalidesi gelinin ardından gözyaşlarıyla ağıtlar yaktı! Sabriye Hanım ve oğlu Musa'dan Nimet'e geri dön çağrısı! "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

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13 Nisan Çarşamba günü "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmelerini ve detaylarını canlı yayın bitiminden sonra tek parça kesintisiz olarak ahaber.com.tr sayfamız üzerinden yeniden izleyebilirsiniz.

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