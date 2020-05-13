Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan “Esra Erol’da” programında bugün (13 Mayıs 2020 Çarşamba) ne oldu? Esra Erol’un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 13 Mayıs Çarşamba günü canlı yayınlanan programda; eşini ve çocuklarını bırakıp başkasına kaçan Dilek ortadan kayboldu! Günler sonra Dilek’le ilgili şoke eden gerçek ortaya çıktı! Uğurcan neden annesini görünce öfkeden ne yapacağını bilemedi? Annesiyle ilgili herkeste gizlediği büyük sır ne? Uğurcan’ın annesi Nargüzel Hanım yüzleşmek için geliyor! Cennet neden kaçtı? Bu kaçışın nedeni Uğur mu? Cennet ile Uğur arasındaki bağlantı ne? Doğan’dan çok konuşulacak sözler! Yüzde 70 engelli çocuğunu bırakıp başkasına kaçtı ortalık karıştı! Fatma’nın yanına kaçtığı Tuncay canlı yayında! Mevlana Bey’in eşi Hacire Cingöz 14 Mart günü eşini terk ederek Osman Örs ile kaçtı! Mevlana Bey’in büyük isyanı ve kızına olan özlemi ve “Esra Erol’da” programında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan "Esra Erol'da" programında bugün (13 Mayıs 2020 Çarşamba) ne oldu?

Esra Erol'un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 13 Mayıs Çarşamba günü canlı yayınlanan programda; eşini ve çocuklarını bırakıp başkasına kaçan Dilek ortadan kayboldu! Günler sonra Dilek'le ilgili şoke eden gerçek ortaya çıktı! Uğurcan neden annesini görünce öfkeden ne yapacağını bilemedi? Annesiyle ilgili herkeste gizlediği büyük sır ne? Uğurcan'ın annesi Nargüzel Hanım yüzleşmek için geliyor! Cennet neden kaçtı? Bu kaçışın nedeni Uğur mu? Cennet ile Uğur arasındaki bağlantı ne? Doğan'dan çok konuşulacak sözler! Yüzde 70 engelli çocuğunu bırakıp başkasına kaçtı ortalık karıştı! Fatma'nın yanına kaçtığı Tuncay canlı yayında! Mevlana Bey'in eşi Hacire Cingöz 14 Mart günü eşini terk ederek Osman Örs ile kaçtı! Mevlana Bey'in büyük isyanı ve kızına olan özlemi ve "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

ESRA EROL 13 MAYIS ÇARŞAMBA CANLI YAYIN

Mayıs Çarşamba günü "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmelerini ve detaylarını canlı yayın bitiminden sonra tek parça kesintisiz olarak ahaber.com.tr sayfamız üzerinden yeniden izleyebilirsiniz.