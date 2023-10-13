Esra Erol 13 Ekim Cuma canlı yayın izle

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan “Esra Erol’da” programında bugün (13 Ekim 2023 Cuma) ne oldu? Esra Erol’un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 13 Ekim Cuma günü canlı yayınlanan programda; günlerdir yeğeni Zeynep ve Murat Zurnacı’ya seslendi! Tehdit, şantaj ve şiddet mağduru Zeynep kurtarılabilecek mi? Eline verilen notu canlı yayında okuyan 3 çocuk annesi Zeynep neyin korkusunu yaşıyor? Türkiye’nin konuştuğu olayda son gelişmeler! “Eşim Kevser en yakın arkadaşımla kaçtı” dedi, peki iddialar doğru mu? Eşinin en yakın arkadaşıyla kaçtığı söylenen Kevser tüm gerçekleri anlatmaya stüdyoya geliyor! Canlı yayında büyük hesaplaşma “Esra Erol’da” programında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan "Esra Erol'da" programında bugün (13 Ekim 2023 Cuma) ne oldu?

Esra Erol'un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 13 Ekim Cuma günü canlı yayınlanan programda; günlerdir yeğeni Zeynep ve Murat Zurnacı'ya seslendi! Tehdit, şantaj ve şiddet mağduru Zeynep kurtarılabilecek mi? Eline verilen notu canlı yayında okuyan 3 çocuk annesi Zeynep neyin korkusunu yaşıyor? Türkiye'nin konuştuğu olayda son gelişmeler! "Eşim Kevser en yakın arkadaşımla kaçtı" dedi, peki iddialar doğru mu? Eşinin en yakın arkadaşıyla kaçtığı söylenen Kevser tüm gerçekleri anlatmaya stüdyoya geliyor! Canlı yayında büyük hesaplaşma "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

13 Ekim Cuma günü "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmelerini ve detaylarını canlı yayın bitiminden sonra tek parça kesintisiz olarak ahaber.com.tr sayfamız üzerinden yeniden izleyebilirsiniz.