Esra Erol 12 Nisan Salı canlı yayın izle

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan “Esra Erol’da” programında bugün (12 Nisan 2022 Salı) ne oldu? Esra Erol’un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 12 Nisan Salı günü canlı yayınlanan programda; 56 gündür kayıp olan Hülya nerede? Kim doğruyu söylüyor? Doğan ile aynı gün aynı anda otele giren ama hakkındaki tüm iddiaları reddeden Mehmet Akgül hesap sormaya geliyor! 2 buçuk aylık bebeğin babası Erkan mı? DNA testi sonucu canlı yayında açıklanacak, gerçekler ortaya çıkacak! “Esra Erol’da” programında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan "Esra Erol'da" programında bugün (12 Nisan 2022 Salı) ne oldu?

Esra Erol'un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 12 Nisan Salı günü canlı yayınlanan programda; 56 gündür kayıp olan Hülya nerede? Kim doğruyu söylüyor? Doğan ile aynı gün aynı anda otele giren ama hakkındaki tüm iddiaları reddeden Mehmet Akgül hesap sormaya geliyor! 2 buçuk aylık bebeğin babası Erkan mı? DNA testi sonucu canlı yayında açıklanacak, gerçekler ortaya çıkacak! "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

12 Nisan Salı günü "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmelerini ve detaylarını canlı yayın bitiminden sonra tek parça kesintisiz olarak ahaber.com.tr sayfamız üzerinden yeniden izleyebilirsiniz.