Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan “Esra Erol’da” programında bugün (12 Kasım 2020 Perşembe) ne oldu? Esra Erol’un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 12 Kasım Perşembe günü canlı yayınlanan programda; Bebeğini beş aylıkken ağabeyine bıraktı, 1 buçuk yıl sonra geri almak istedi. O konuştu ortalık karıştı. Gerçekler ne? Kim doğruyu söylüyor? Leyla, ağabeyi Musa ve yengesi Nihal ile canlı yayında karşı karşıya gelecek! Daha 5 yaşında kanserle savaşırken annesi hastane korudorunda bıraktı gitti o günden bu yana haber alamadı. 18 yaşındaki Emre'nin tek isteği yıllar sonra annesiyle yüzleşmek o günün hesabını sormak. Engelli çocuğunu evde bıraktı! Diğer çocuğunu alıp ortadan kayboldu. Abdullah Bey'in kayıp karısı Nurcan ile ilgili son dakika gelişmesi... Gözyaşlarıyla Türkiye'nin evladı oldu! Peki evladını reddeden Fikriye suskunluğunu bozacak mı? Günler sonra gelen o haber! İşte “Esra Erol’da” programında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan "Esra Erol'da" programında bugün (12 Kasım 2020 Perşembe) ne oldu?

Esra Erol'un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 12 Kasım Perşembe günü canlı yayınlanan programda; Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan "Esra Erol'da" programında bugün (12 Kasım 2020 Perşembe) ne oldu? Esra Erol'un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 12 Kasım Perşembe günü canlı yayınlanan programda; Bebeğini beş aylıkken ağabeyine bıraktı, 1 buçuk yıl sonra geri almak istedi. O konuştu ortalık karıştı. Gerçekler ne? Kim doğruyu söylüyor? Leyla, ağabeyi Musa ve yengesi Nihal ile canlı yayında karşı karşıya gelecek! Daha 5 yaşında kanserle savaşırken annesi hastane korudorunda bıraktı gitti o günden bu yana haber alamadı. 18 yaşındaki Emre'nin tek isteği yıllar sonra annesiyle yüzleşmek o günün hesabını sormak. Engelli çocuğunu evde bıraktı! Diğer çocuğunu alıp ortadan kayboldu. Abdullah Bey'in kayıp karısı Nurcan ile ilgili son dakika gelişmesi... Gözyaşlarıyla Türkiye'nin evladı oldu! Peki evladını reddeden Fikriye suskunluğunu bozacak mı? Günler sonra gelen o haber! İşte "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle... İşte "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

ESRA EROL'DA 12 KASIM CANLI YAYININI TEK PARÇA YENİDEN İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

12 Kasım Perşembe günü "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmelerini ve detaylarını canlı yayın bitiminden sonra tek parça kesintisiz olarak ahaber.com.tr sayfamız üzerinden yeniden izleyebilirsiniz..