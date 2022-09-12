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Esra Erol 12 Eylül Pazartesi canlı yayın izle

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Giriş: 12.09.2022 16:47
Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan “Esra Erol’da” programında bugün (12 Eylül 2022 Pazartesi) ne oldu? Esra Erol’un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 12 Eylül Pazartesi günü canlı yayınlanan programda; akılalmaz itiraflar, herkesi şoke eden suçlamalar! Serkan karısı Yasemin ile stüdyoda karşı karşıya gelecek! 60 yaşındaki 7 torun sahibi Emine Oruç 44 yaşındaki Serkan’a aşık oldu, gelinlik giyip davullu zurnalı düğün yaptı! Kocası Ahmet Oruç canlı yayında isyan etti! Emine ve yanına kaçtığı Serkan canlı yayında! “Esra Erol’da” programında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan "Esra Erol'da" programında bugün (12 Eylül 2022 Pazartesi) ne oldu?

Esra Erol'un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 12 Eylül Pazartesi günü canlı yayınlanan programda; akılalmaz itiraflar, herkesi şoke eden suçlamalar! Serkan karısı Yasemin ile stüdyoda karşı karşıya gelecek! 60 yaşındaki 7 torun sahibi Emine Oruç 44 yaşındaki Serkan'a aşık oldu, gelinlik giyip davullu zurnalı düğün yaptı! Kocası Ahmet Oruç canlı yayında isyan etti! Emine ve yanına kaçtığı Serkan canlı yayında! "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

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12 Eylül Pazartesi günü "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmelerini ve detaylarını canlı yayın bitiminden sonra tek parça kesintisiz olarak ahaber.com.tr sayfamız üzerinden yeniden izleyebilirsiniz.

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