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Esra Erol 11 Şubat Cuma canlı yayın izle

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Giriş: 11.02.2022 16:45
Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan “Esra Erol’da” programında bugün (11 Şubat 2022 Cuma) ne oldu? Esra Erol’un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 11 Şubat Cuma günü canlı yayınlanan programda; kızı Ceylan ve Ramazan’ı hangi şartla affedecek? Ceylan’ın annesi son sözü söyleyecek? Boşanmak için şartları ne? Türkan kocası Yaşar’la ilgili sakladığı büyük sırrı açıklayacak mı? Serdal’ın Hanife’nin kayınvalidesiyle ilgili herkesi şoke edecek büyük iddiası ne? “Esra Erol’da” programında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan "Esra Erol'da" programında bugün (11 Şubat 2022 Cuma) ne oldu?

Esra Erol'un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 11 Şubat Cuma günü canlı yayınlanan programda; kızı Ceylan ve Ramazan'ı hangi şartla affedecek? Ceylan'ın annesi son sözü söyleyecek? Boşanmak için şartları ne? Türkan kocası Yaşar'la ilgili sakladığı büyük sırrı açıklayacak mı? Serdal'ın Hanife'nin kayınvalidesiyle ilgili herkesi şoke edecek büyük iddiası ne? "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

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11 Şubat Cuma günü "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmelerini ve detaylarını canlı yayın bitiminden sonra tek parça kesintisiz olarak ahaber.com.tr sayfamız üzerinden yeniden izleyebilirsiniz.

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