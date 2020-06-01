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Esra Erol 1 Haziran Pazartesi canlı yayın izle |Video - 01.06.2020

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Giriş: 01.06.2020 16:44
Güncelleme:01.06.2020 16:44
Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan “Esra Erol’da” programında bugün (1 Haziran 2020 Pazartesi) ne oldu? Esra Erol’un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 1 Haziran Pazartesi günü canlı yayınlanan programda; Tuğçe’nin son hareketi herkesi şoke etti! Şaban ile Aylin’den herkesi şoke edecek karar! Karısı Gurbet çocuklarını da alıp komşuları Kamil’le kaçtı! Gurbet neden çocukları Fevzi’den sakladı? Fevzi’nin karısı Gurbet hakkındaki iddialara ne cevap verecek? Önce karısı Özlem sevgilisi Alaattin’e kaçtı, sonra da eve gelip 5 yaşındaki çocuğunu kaçırdı! Mikail Bey’in anlatacakları olay yaracak! “Esra Erol’da” programında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan "Esra Erol'da" programında bugün (1 Haziran 2020 Pazartesi) ne oldu?

Esra Erol'un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 1 Haziran Pazartesi günü canlı yayınlanan programda; Tuğçe'nin son hareketi herkesi şoke etti! Şaban ile Aylin'den herkesi şoke edecek karar! Karısı Gurbet çocuklarını da alıp komşuları Kamil'le kaçtı! Gurbet neden çocukları Fevzi'den sakladı? Fevzi'nin karısı Gurbet hakkındaki iddialara ne cevap verecek? Önce karısı Özlem sevgilisi Alaattin'e kaçtı, sonra da eve gelip 5 yaşındaki çocuğunu kaçırdı! Mikail Bey'in anlatacakları olay yaracak! "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

ESRA EROL 1 HAZİRAN PAZARTESİ CANLI YAYIN

ATV CANLI YAYIN

1 Haziran Pazartesi günü "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmelerini ve detaylarını canlı yayın bitiminden sonra tek parça kesintisiz olarak ahaber.com.tr sayfamız üzerinden yeniden izleyebilirsiniz.

CANLI İZLE: Esra Erol 1 Haziran Pazartesi
CANLI İZLE: Esra Erol 1 Haziran Pazartesi
Esra Erol 29 Mayıs Cuma tek parça izle
Esra Erol 29 Mayıs Cuma tek parça izle
Esra Erol 28 Mayıs Perşembe tek parça izle
Esra Erol 28 Mayıs Perşembe tek parça izle
Esra Erol 27 Mayıs Çarşamba tek parça izle
Esra Erol 27 Mayıs Çarşamba tek parça izle
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Esra Erol'da Uğurcan Celepoğlu'na büyük destek!
Esra Erol 26 Mayıs Salı tek parça izle
Esra Erol 26 Mayıs Salı tek parça izle
Esra Erol 25 Mayıs Pazartesi tek parça izle
Esra Erol 25 Mayıs Pazartesi tek parça izle
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Esra Erol'da Türkiye'yi sarsan olay!
Esra Erol 22 Mayıs Cuma
Esra Erol 22 Mayıs Cuma
Esra Erol 21 Mayıs Perşembe tek parça izle
Esra Erol 21 Mayıs Perşembe tek parça izle
Esra Erol 20 Mayıs Çarşamba
Esra Erol 20 Mayıs Çarşamba
Esra Erol 19 Mayıs Salı tek parça izle
Esra Erol 19 Mayıs Salı tek parça izle
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