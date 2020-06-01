Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan “Esra Erol’da” programında bugün (1 Haziran 2020 Pazartesi) ne oldu? Esra Erol’un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 1 Haziran Pazartesi günü canlı yayınlanan programda; Tuğçe’nin son hareketi herkesi şoke etti! Şaban ile Aylin’den herkesi şoke edecek karar! Karısı Gurbet çocuklarını da alıp komşuları Kamil’le kaçtı! Gurbet neden çocukları Fevzi’den sakladı? Fevzi’nin karısı Gurbet hakkındaki iddialara ne cevap verecek? Önce karısı Özlem sevgilisi Alaattin’e kaçtı, sonra da eve gelip 5 yaşındaki çocuğunu kaçırdı! Mikail Bey’in anlatacakları olay yaracak! “Esra Erol’da” programında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan "Esra Erol'da" programında bugün (1 Haziran 2020 Pazartesi) ne oldu?

Esra Erol'un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 1 Haziran Pazartesi günü canlı yayınlanan programda; Tuğçe'nin son hareketi herkesi şoke etti! Şaban ile Aylin'den herkesi şoke edecek karar! Karısı Gurbet çocuklarını da alıp komşuları Kamil'le kaçtı! Gurbet neden çocukları Fevzi'den sakladı? Fevzi'nin karısı Gurbet hakkındaki iddialara ne cevap verecek? Önce karısı Özlem sevgilisi Alaattin'e kaçtı, sonra da eve gelip 5 yaşındaki çocuğunu kaçırdı! Mikail Bey'in anlatacakları olay yaracak! "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

ESRA EROL 1 HAZİRAN PAZARTESİ CANLI YAYIN

1 Haziran Pazartesi günü "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmelerini ve detaylarını canlı yayın bitiminden sonra tek parça kesintisiz olarak ahaber.com.tr sayfamız üzerinden yeniden izleyebilirsiniz.