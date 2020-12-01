Esra Erol 1 Aralık Salı tek parça izle

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Esra Erol 1 Aralık Salı tek parça full izle - 01.12.2020

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Giriş: 01.12.2020 17:08
Güncelleme:01.12.2020 23:05
Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan “Esra Erol’da” programında bugün (1 Aralık 2020 Salı) ne oldu? Esra Erol’un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 1 Aralık Salı günü canlı yayınlanan programda; Ömer Yasemin’i affetti mi? Bitti sanan evlilikte herkesi şaşırtan karar! Yasemin’in annesi şimdi ne yapacak? 9 Ekim’den beri kayıp olan Özlem Yılmaz’ı Esra Erol buldu! 2 çocuğunu bırakıp giden Özlem kimin yanından çıktı? 9 aylık hamile olan Sevgül’ün iddiası ortalığı karıştırdı! Kocası İbrahim iddialara ne cevap verecek? ‘Kızım Sevda kocam Celal’i benden kaçırıyor’ Kadriye Hanım’ın feryadı! ‘18 yaşındaki kızım 31 Ekim’de birden ortadan kayboldu, daha sonra evli bir adamla birlikte olduğunu söyledi’ diyen ve kızının baskı ve tehditle tutulduğunu iddia eden babanın isyanı! “Esra Erol’da” programında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan "Esra Erol'da" programında bugün (1 Aralık 2020 Salı) ne oldu?

Esra Erol'un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 1 Aralık Salı günü canlı yayınlanan programda; Ömer Yasemin'i affetti mi? Bitti sanan evlilikte herkesi şaşırtan karar! Yasemin'in annesi şimdi ne yapacak? 9 Ekim'den beri kayıp olan Özlem Yılmaz'ı Esra Erol buldu! 2 çocuğunu bırakıp giden Özlem kimin yanından çıktı? 9 aylık hamile olan Sevgül'ün iddiası ortalığı karıştırdı! Kocası İbrahim iddialara ne cevap verecek? 'Kızım Sevda kocam Celal'i benden kaçırıyor' Kadriye Hanım'ın feryadı! '18 yaşındaki kızım 31 Ekim'de birden ortadan kayboldu, daha sonra evli bir adamla birlikte olduğunu söyledi' diyen ve kızının baskı ve tehditle tutulduğunu iddia eden babanın isyanı! "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

ESRA EROL 1 ARALIK SALI TEK PARÇA İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

1 Aralık Salı günü "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmelerini ve detaylarını canlı yayın bitiminden sonra tek parça kesintisiz olarak ahaber.com.tr sayfamız üzerinden yeniden izleyebilirsiniz.

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