Osman Bey, oğulları Orhan ile Alaaddin’e İnegöl ve Bursa’yı nasıl fethedeceklerini anlatıyor

"AT ÜSTÜNDE DOĞDUK! AT ÜZERİNDE ÖLECEĞİZ"

Orhan ve Alaeddin heyecanla babaları Osman Bey'i dinlerken "Benim atamdan devraldığım bu davayı siz de evlatlarınıza devredeceksiniz. Onlar da evlatlarına… Devlet olacağız, ne seferimiz bitecek ne de cengimiz! At üstünde doğduk! At üzerinde öleceğiz! At murattır evlatlar! Ve biz ata binende her daim ileri gideriz! Özümüz akına hasret, yüzümüz fethe dönük!" sözlerini söyler. Osman Bey oğlu Orhan'a dönerek "Bizi ileriye iki kanadımız taşır! Nedir bu kanatın teki Orhan?" şeklindeki sorusuna Orhan heyecanla "Nizamı Alem davasıdır baba!" cevabını verir. Osman Bey oğlu Orhan'ı onaylayarak "Nizamı Alem davasıdır ya! Allah'ın nizamını cümle aleme hakim kılmaktır! Sen diyesin Alaeddin! Diğer kanadımız nedir?" diye oğlu Alaeddin'e sorar. Alaeddin'in heyecanla "İlahi Kelimetullah'tır baba!'' cevabından memnun olan Osman Bey "Öyle ya! Pusatımızı bundan çalarız, atımızı bundan süreriz! Davamız hak davasıdır! At murattır! At Türk'e kanattır! Alemi Cihana adaletle hükmedilene dek, mazlumun tek bir ahı kalmayana dek, zalimin ensesinde soluyacağız!" diyerek oğulları Orhan ve Alaeddin ile atlarını dört nala sürerler.