Yüksek performansa ve yenilikçi teknolojiye sahip Casper VIA X40 satışa çıktı!
Türkiye’nin teknoloji markası Casper’ın 20 Şubat tarihinde gerçekleştirdiği Casper Tech Vision Day etkinliğinde tanıttığı Casper VIA X40 akıllı telefon modeli satışa çıktı. Teknolojiyi yakından takip eden ve yenilikçi bir cihaz arayanlar için tasarlanan Casper VIA X40, VIA ailesini bir üst segmente taşıyor. Kullanıcıların günlük yaşamını daha kolay ve eğlenceli bir hale getirmeyi amaçlayan Casper VIA X40, çarpıcı görsel deneyim sunan 6.67” FHD+ AMOLED ekranı, yapay zeka destekli 24MP ön kamerası ve 8GB RAM’a ek 8GB VRAM desteği ile kullanıcılarına premium bir deneyim sağlıyor.
Türkiye'nin yerli teknoloji markası olarak 33 yıldır sektöre öncülük eden Casper, 20 Şubat Salı günü gerçekleştirdiği "Casper Tech Vision Day" etkinliğinde VIA ailesinin en yeni üyesi Casper VIA X40'ı tanıttı. Telefon kullanımında beklentisi yüksek olan kullanıcılar için üretilen Casper VIA X40, üstün özellikleri ve modern tasarımıyla beklentileri karşılıyor. Casper VIA X40, 6.67'' FHD+ AMOLED ekranı, 5000 mAh yüksek batarya kapasitesi, 256GB hafızası, yapay zeka destekli 50MP+5MP+2MP arka kameraları, NFC ve hızlı şarj desteği ile kullanıcılarına premium deneyimi erişilebilir fiyatla sağlıyor.
HAYALİ GERÇEĞE DÖNÜŞTÜREN DAYANIKLI VE ŞIK TASARIM
Akıllı telefonlarda ekran kalitesi, içerik tüketiminden oyun oynamaya kadar birçok aktivitede kullanım deneyimini etkileyen en önemli noktalardan biri haline geldi. Casper VIA X40, 6.67'' FHD+ AMOLED ekranı ile renkleri optimize ederek parlaklık, canlılık ve netliği kusursuz bir şekilde harmanlayarak kaliteli bir ekran deneyimi sunuyor. Özel 3D Glass premium bir gövde tasarımına ve kenarlara doğru incelen çerçeveye sahip olan Casper VIA X40, 120Hz yenileme hızı ve 500 NIT parlaklığı ile hem performans hem de dayanıklı ve şık bir tasarım sunuyor. Zarif tasarımı sadece ekranıyla sınırlamayan Casper VIA X40, her kullanıcının beğenisine hitap edecek Gece Mavisi, Gece Siyahı ve VIA Beyazı olmak üzere 3 farklı renkle en güncel tasarım trendleri göz önünde bulundurularak tasarlandı.
ULTRA KALİTE ULTRA GECE MODU
Global trend teknolojileri kamerasında da bulunduran Casper VIA X40, Arcsoft yapay zeka destekli yazılımı ile fotoğraf kalite standartlarını üst boyuta taşıyor. Casper VIA X40'ın, 50MP gelişmiş arka kamerası ile yüksek çözünürlüklü ve canlı fotoğraflar çekilebilirken, farklı açılardan görüş imkanı sağlayan 5MP geniş açı kamerası ve 2MP makro kamerasıyla net, derin ve odaklı fotoğraflara olanak tanıyor. 'Ultra Gece Modu' ile karanlık ortamlarda dahi net fotoğraflar çekebilen Casper VIA X40, yapay zeka destekli 24MP ön kamerasıyla canlı ve net selfieler çekilmesine olanak sağlıyor.
İHTİYAÇLARIN ÖTESİNİ AŞAN YÜKSEK PERFORMANS
Casper VIA X40, 2.2Ghz CPU performansına sahip MediaTek Helio G99 chipset ile CPU ve GPU verimliliğinde zirveyi hedefliyor. 6nm olan chipset yapısı sayesinde, optimum termal verimlilik sağlayan Casper VIA X40, 8GB RAM'e ek olarak sunduğu 8GB VRAM desteği ile teknoloji dünyasının hızını bünyesinde barındırıyor. Yüksek performansının yanı sıra 256GB geniş hafızası ile aynı anda birçok uygulamanın kullanılmasına yardımcı olan Casper VIA X40, 84.000 fotoğraf, 26 saat 1080P video kaydı veya 48 saat 720P video saklanmasına olanak tanıyor. Üstelik micro SD özelliği sayesinde de 1TB daha artırılabilen Casper VIA X40, 5000 mAh yüksek batarya kapasitesi ile uzun soluklu kullanım avantajı sağlayarak maksimum verim alınmasını sağlıyor. Casper VIA X40, premium telefonlarda yer alan NFC ve hızlı şarj desteği ile geliyor. VIA X40 ayrıcalığını deneyimleyen kullanıcılar aynı zamanda hediye olarak, çizilme ve darbelere karşı telefonlarını korumak amacı ile darbeye dayanıklı ekran filmi, şeffaf silikon koruma kılıfı, 33 Watt hızlı şarj adaptörü ve Type-C kabloya da sahip oluyor.
YÜKSEK PERFORMANS, YENİLİKÇİ TEKNOLOJİ: VIA X40
VIA ailesinin yeni üyesi Casper VIA X40 ile yüksek performansın ve yenilikçi teknolojinin geniş kitlelere ulaşmasını sağlayacaklarını belirten Casper Operasyondan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Feray Karaman, "En teknolojik marka ödülünü 5. kez aldığımız bu özel senede, VIA ailesinin X serisinde bir lansman yapmak bizler için oldukça anlamlı. VIA X ekstra performans, ekstra güç anlamına geliyor. Casper VIA X40'ın tasarımında 3D glass teknolojisi ile pürüzsüz bir görünüm verirken, ince metalik çerçevesi ile de şıklık kazandırdık. Kullanıcılara, 6.67'' FHD+ AMOLED ekran ile dizi/film, video izlerken ve oyun oynarken daha canlı ve daha parlak görüntü sunmak, yapay zeka destekli kameraları ile fotoğraf ve video çekimlerini daha kaliteli ve keyifli hale getirmek önceliklerimiz oldu. Özellikle tüketicimize özel geliştirdiğimiz ve Ar-Ge süreçlerinde yoğun çaba harcadığımız Gece Siyahı, Gece Mavisi ve Casper'a özel Casper VIA Beyazı renk seçenekleri ile umuyoruz ki, tüketicilerin yüksek beğenilerini toplayacağız." diyerek sözlerine son verdi.
Casper VIA X40 hakkında detaylı bilgiye ulaşmak ve online sipariş verebilmek için https://www.casper.com.tr/telefon/casper-via-x40 linkini ziyaret edebilirsiniz.
TEKNİK ÖZELLİKLER
Ekran Boyutu: 6.67"
Ekran Tipi: FHD+ AMOLED Ekran
Çözünürlük: 1080x2400
Parlaklık: 500 NIT
Ekran Yenileme Hızı: 120 Hz
Ana Kamera: 50MP + 5MP Geniş Açı Kamerası + 2MP Makro (Yapay Zeka Destekli)
Ön (Selfie) Kamera: 24MP (Yapay Zeka Destekli)
RAM Kapasitesi: 8GB
Sanal RAM: 8GB VRAM
Hafıza: 256GB
Artırılabilir Hafıza: 1 TB SD kart desteği
Pil Gücü: 5000 mAh
Hızlı Şarj: Var
NFC: Var
Parmak İzi Okuyucu: Var
Yüz Tanıma Sistemi: Var
Casper Hakkında:
Türkiye'nin teknoloji alanında dünyadaki en önemli temsilcilerinden ve Türkiye'de dijital dönüşüme yön veren lider markalarından Casper, 1991 yılında faaliyetlerine başladı. 34.500 metrekare kapalı alan üzerine kurulu, Avrupa ve Orta Doğu'nun en büyük bilgisayar üretim tesislerinden birine sahip olan Casper, bilgisayar ve telefon başta olmak üzere tüm ürünlerinin tasarım ve ARGE süreçlerini kendi mühendisleri ile yürütüyor. Üretim tesisinde yıllık en az 1 milyon bilgisayar ve 500.000 telefon üretim kapasitesi mevcut. Uluslararası beğeni kazanan tasarım, malzeme ve renk seçimlerini tasarım ekibi ile yürüten Casper, Türkiye'de tüketiciye özel üretim yapma becerisi olan tek bilgisayar üreticisi olarak kullanıcılara yüzlerce çeşit konfigürasyon imkânı sunuyor.
Global çapta kalite ve teknolojiye sahip ürünlerini, geniş hizmet ağı ve yerel üretim avantajlarıyla birleştiren Casper; VIA, Nirvana ve Excalibur markalarıyla akıllı telefondan tablete, dizüstü bilgisayardan mini PC'lere kadar uzanan geniş ürün gamı, yerli üretim ile Türkiye'nin dijital dönüşümüne öncülük ediyor. Türkiye'nin tek teknoloji tabanlı ödülü olan Tech Brands Turkey'i üst üste 5 kez kazanan Casper, halk jürisi ile belirlenen Türkiye'nin bütünleşik pazarlama ödülü The ONE Awards'da da teknoloji üreticisi kategorisinde yılın en itibarlı markası ödülünün de sahibi.
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