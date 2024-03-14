Yüksek performansa ve yenilikçi teknolojiye sahip Casper VIA X40 satışa çıktı!

Türkiye'nin yerli teknoloji markası olarak 33 yıldır sektöre öncülük eden Casper, 20 Şubat Salı günü gerçekleştirdiği "Casper Tech Vision Day" etkinliğinde VIA ailesinin en yeni üyesi Casper VIA X40'ı tanıttı. Telefon kullanımında beklentisi yüksek olan kullanıcılar için üretilen Casper VIA X40, üstün özellikleri ve modern tasarımıyla beklentileri karşılıyor. Casper VIA X40, 6.67'' FHD+ AMOLED ekranı, 5000 mAh yüksek batarya kapasitesi, 256GB hafızası, yapay zeka destekli 50MP+5MP+2MP arka kameraları, NFC ve hızlı şarj desteği ile kullanıcılarına premium deneyimi erişilebilir fiyatla sağlıyor.

HAYALİ GERÇEĞE DÖNÜŞTÜREN DAYANIKLI VE ŞIK TASARIM

Akıllı telefonlarda ekran kalitesi, içerik tüketiminden oyun oynamaya kadar birçok aktivitede kullanım deneyimini etkileyen en önemli noktalardan biri haline geldi. Casper VIA X40, 6.67'' FHD+ AMOLED ekranı ile renkleri optimize ederek parlaklık, canlılık ve netliği kusursuz bir şekilde harmanlayarak kaliteli bir ekran deneyimi sunuyor. Özel 3D Glass premium bir gövde tasarımına ve kenarlara doğru incelen çerçeveye sahip olan Casper VIA X40, 120Hz yenileme hızı ve 500 NIT parlaklığı ile hem performans hem de dayanıklı ve şık bir tasarım sunuyor. Zarif tasarımı sadece ekranıyla sınırlamayan Casper VIA X40, her kullanıcının beğenisine hitap edecek Gece Mavisi, Gece Siyahı ve VIA Beyazı olmak üzere 3 farklı renkle en güncel tasarım trendleri göz önünde bulundurularak tasarlandı.

ULTRA KALİTE ULTRA GECE MODU

Global trend teknolojileri kamerasında da bulunduran Casper VIA X40, Arcsoft yapay zeka destekli yazılımı ile fotoğraf kalite standartlarını üst boyuta taşıyor. Casper VIA X40'ın, 50MP gelişmiş arka kamerası ile yüksek çözünürlüklü ve canlı fotoğraflar çekilebilirken, farklı açılardan görüş imkanı sağlayan 5MP geniş açı kamerası ve 2MP makro kamerasıyla net, derin ve odaklı fotoğraflara olanak tanıyor. 'Ultra Gece Modu' ile karanlık ortamlarda dahi net fotoğraflar çekebilen Casper VIA X40, yapay zeka destekli 24MP ön kamerasıyla canlı ve net selfieler çekilmesine olanak sağlıyor.