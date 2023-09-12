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Apple iPhone 15 modellerini saat kaçta tanıtacak? iPhone 15 ve modellerinin fiyatı ne kadar olacak? Apple Wonderlust etkinliği canlı nasıl izlenir?

TEKNOLOJİ
Giriş Tarihi: 12.09.2023 Güncelleme Tarihi: 12.09.2023
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Apple iPhone 15 modellerini saat kaçta tanıtacak? iPhone 15 ve modellerinin fiyatı ne kadar olacak? Apple Wonderlust etkinliği canlı nasıl izlenir?

iPhone 15 modellerinin tanıtımı için geri sayım başladı. Apple’ın en yeni modellerinin kullanıcılarına sunacağı yeni özellikleri ve tasarım detaylarını heyecanla bekleyen hayranları, canlı yayını izlemek için saat saymaya başladı. İşte Apple Wonderlust etkinliğinin başlayacağı saat…

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