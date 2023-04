Twitter dogecoin logosu nedir, ne demek? Köpek amblemi ne anlama geliyor? Elon Musk Dogecoin davası

Avukatlar, yatırımcıların Musk'ın kimleri dolandırmayı amaçladığını veya hangi riskleri gizlediğini asla açıklamadıklarını ve "Dogecoin Rulz" ve "no highs, no lows, only Doge" gibi ifadelerinin dolandırıcılık iddiasını desteklemek için çok belirsiz olduğunu belirtti.