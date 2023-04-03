Twitter dogecoin logosu nedir, ne demek? Köpek amblemi ne anlama geliyor? Elon Musk Dogecoin davası

Yatırımcılar, Forbes'a göre dünyanın ikinci en zengin kişisi olan Musk'ı, Dogecoin'in fiyatını iki yıl içinde %36.000'den fazla artırarak kasıtlı olarak yükseltmekle ve daha sonra düşmesine izin vermekle suçladılar.

Buna karşılık Musk'ın para biriminin içsel değerinin olmadığını bildiği halde, bu diğer Dogecoin yatırımcılarının milyarlarca dolarlık kar elde ettiği iddia edildi.