GTA Trilogy ne zaman çıkacak? GTA Trilogy (Definitive Edition) fiyatı ne kadar olacak?

GTA TRİLOGY FİYATI NE KADAR OLACAK?

Şirket yaptığı açıklamayla Grand Theft Auto: The Trilogy The Definitive Edition'ın çıkış tarihini duyururken, Türkiye fiyatı da belli oldu.

GTA TRILOGY NE ZAMAN ÇIKIYOR?

Rockstar Games'in açıklamasına göre Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition 11 Kasım 2021 tarihinde çıkacak.

Buna göre 11 Kasım 2021'de PC, Xbox Series, Xbox One, PlayStation 4 ve 5 için çıkacak GTA The Trilogy The Definitive Edition'ın Türkiye fiyatı 529 TL olarak belirlendi.