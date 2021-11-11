GTA Trilogy ne zaman çıkacak? GTA Trilogy (Definitive Edition) fiyatı ne kadar olacak?

GTA Trilogy fiyatı ne kadar olacak? GTA Trilogy ne zaman çıkacak? Dünya genelinde en çok satılan oyun serilerinden birisi olan GTA serisinin yenilenmiş versiyonu oyun severlerin beğenisine sunuluyor. Konsollarda ve bilgisayarda yenilenmiş haliyle oynanacak oyundaki birçok yeni detay şimdiden merak ediliyor. Peki; GTA Trilogy fiyatı ne kadar olacak? GTA Trilogy ne zaman çıkacak?