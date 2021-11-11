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GTA Trilogy ne zaman çıkacak? GTA Trilogy (Definitive Edition) fiyatı ne kadar olacak?

TEKNOLOJİ ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 11.11.2021
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GTA Trilogy ne zaman çıkacak? GTA Trilogy Definitive Edition fiyatı ne kadar olacak?

GTA Trilogy ne zaman çıkacak? GTA Trilogy fiyatı ne kadar olacak? GTA Trilogy The Definitive Edition serisiyle yeniden konsollara ve bilgisayarlara dönüyor. Yenilenmiş görüntü kalitesiyle oyun severleri yeniden ekran başına oturtacak popüler serinin fiyatı da dikkat çekti. Peki; GTA Trilogy ne zaman çıkacak? GTA Trilogy fiyatı ne kadar olacak?

GTA Trilogy fiyatı ne kadar olacak? GTA Trilogy ne zaman çıkacak? Dünya genelinde en çok satılan oyun serilerinden birisi olan GTA serisinin yenilenmiş versiyonu oyun severlerin beğenisine sunuluyor. Konsollarda ve bilgisayarda yenilenmiş haliyle oynanacak oyundaki birçok yeni detay şimdiden merak ediliyor. Peki; GTA Trilogy fiyatı ne kadar olacak? GTA Trilogy ne zaman çıkacak?

GTA TRİLOGY FİYATI NE KADAR OLACAK?

Şirket yaptığı açıklamayla Grand Theft Auto: The Trilogy The Definitive Edition'ın çıkış tarihini duyururken, Türkiye fiyatı da belli oldu.

GTA TRILOGY NE ZAMAN ÇIKIYOR?

Rockstar Games'in açıklamasına göre Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition 11 Kasım 2021 tarihinde çıkacak.

Buna göre 11 Kasım 2021'de PC, Xbox Series, Xbox One, PlayStation 4 ve 5 için çıkacak GTA The Trilogy The Definitive Edition'ın Türkiye fiyatı 529 TL olarak belirlendi.

GTA TRILOGY SİSTEM GEREKSİNİMLERİ NASIL?

Minimum:

İşletim Sistemi: Windows 10
İşlemci: Intel Core i5-2700K ya da AMD FX-6300


RAM: 8 GB
GPU: NVIDIA GeForce GTX 760 ya da AMD Radeon R9 280
Depolama: 45 GB

Tavsiye Edilen:

İşletim Sistemi: Windows 10
İşlemci: Intel Core i7-6600K ya da AMD Ryzen 5 2600


RAM: 16 GB
GPU: NVIDIA GeForce GTX 970 ya da AMD Radeon RX 570
Depolama: 45 GB

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