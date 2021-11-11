GTA Trilogy ne zaman çıkacak? GTA Trilogy (Definitive Edition) fiyatı ne kadar olacak?
GTA Trilogy ne zaman çıkacak? GTA Trilogy fiyatı ne kadar olacak? GTA Trilogy The Definitive Edition serisiyle yeniden konsollara ve bilgisayarlara dönüyor. Yenilenmiş görüntü kalitesiyle oyun severleri yeniden ekran başına oturtacak popüler serinin fiyatı da dikkat çekti. Peki; GTA Trilogy ne zaman çıkacak? GTA Trilogy fiyatı ne kadar olacak?
GTA Trilogy fiyatı ne kadar olacak? GTA Trilogy ne zaman çıkacak? Dünya genelinde en çok satılan oyun serilerinden birisi olan GTA serisinin yenilenmiş versiyonu oyun severlerin beğenisine sunuluyor. Konsollarda ve bilgisayarda yenilenmiş haliyle oynanacak oyundaki birçok yeni detay şimdiden merak ediliyor. Peki; GTA Trilogy fiyatı ne kadar olacak? GTA Trilogy ne zaman çıkacak?
GTA TRİLOGY FİYATI NE KADAR OLACAK?
Şirket yaptığı açıklamayla Grand Theft Auto: The Trilogy The Definitive Edition'ın çıkış tarihini duyururken, Türkiye fiyatı da belli oldu.
GTA TRILOGY NE ZAMAN ÇIKIYOR?
Rockstar Games'in açıklamasına göre Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition 11 Kasım 2021 tarihinde çıkacak.
Buna göre 11 Kasım 2021'de PC, Xbox Series, Xbox One, PlayStation 4 ve 5 için çıkacak GTA The Trilogy The Definitive Edition'ın Türkiye fiyatı 529 TL olarak belirlendi.
GTA TRILOGY SİSTEM GEREKSİNİMLERİ NASIL?
Minimum:
İşletim Sistemi: Windows 10
İşlemci: Intel Core i5-2700K ya da AMD FX-6300
RAM: 8 GB
GPU: NVIDIA GeForce GTX 760 ya da AMD Radeon R9 280
Depolama: 45 GB
Tavsiye Edilen:
İşletim Sistemi: Windows 10
İşlemci: Intel Core i7-6600K ya da AMD Ryzen 5 2600
RAM: 16 GB
GPU: NVIDIA GeForce GTX 970 ya da AMD Radeon RX 570
Depolama: 45 GB
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- GTA Trilogy ne zaman çıkacak? GTA Trilogy (Definitive Edition) fiyatı ne kadar olacak?
- Okullar ne zaman kapanacak? 2021 Kasım ilk ara tatil ne zaman? Okullarda 9 gün tatil ne zaman yapılacak?
- Türkiye’nin en ucuz otomobilleri: 175.900 TL’den başlıyor! Yeni yılda fiyatlar yükselmeden hemen alın!
- Açık lise sınavları online mı olacak? 2021 AÖL 1. dönem sınavı nasıl yapılacak? Online mı, yüz yüze mi?
- ALES sınav giriş yerleri sorgulama! 2021 ALES/2 sınavı ne zaman, nasıl yapılacak? ÖSYM takvimi
- Benzinli ve dizel araç sahipleri dikkat! Türkiye dahil 33 ülkede trafiğe çıkmak yasaklanıyor! Son tarih açıklandı…
- EDHO bitti mi? Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 7. yeni sezon başlayacak mı? Final mi yaptı?
- AÖL'den mezun olmayı bekleyenler dikkat! Açık lisede mezuniyet için o şart kaldırıldı! AÖL'den nasıl mezun olunur?
- Kameradan kredi başvurusu! 5.000 TL faizsiz masrafsız kredi fırsatı! Taksitler 416,67 liradan başlıyor!
- Squid Game 2. sezon ne zaman yayınlanacak? Netflix Squid Game 2. sezon çıkacak mı?
- Beşiktaş'tan hazırlık maçında net galibiyet
- Son dakika: Şanlıurfa'da deprem mi oldu? 11 Kasım AFAD, Kandilli Rasathanesi son depremler listesi