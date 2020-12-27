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Çin uzaya Yaogan-33 uzaktan algılama uydusu gönderdi

, uzaktan algılama uydusu 'ü uzaya gönderdi. Fırlatma işlemi serisi roketlerin 357. görevi oldu. Söz konusu uyduyla birlikte fırlatılan nano ve mikro teknoloji deney uyduları da önceden planlanan yörüngelerine girdi.

TEKNOLOJİ
Giriş Tarihi: 27.12.2020 Güncelleme Tarihi: 27.12.2020
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Çin uzaya Yaogan-33 uzaktan algılama uydusu gönderdi

Xinhua ajansının haberine göre Yaogan-33, ülkenin kuzeybatısındaki Ciuçüen Uydu Fırlatma Merkezi'nden Long March (Uzun Yürüyüş)-4C roketiyle fırlatıldı.

Söz konusu uyduyla birlikte fırlatılan nano ve mikro teknoloji deney uyduları da önceden planlanan yörüngelerine girdi.

Uydular bilimsel deneyler, arazi kaynakları araştırması, mahsul verimi tahmini ve afetlerin erkenden bilinmesi ve etkilerinin azaltılması için kullanılacak.

Fırlatma işlemi Uzun Yürüyüş serisi roketlerin 357. görevi oldu.

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