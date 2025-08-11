Beşiktaş St. Patrick maçına hazırlanıyor: Ndidi ilk kez antrenmanda
Beşiktaş, UEFA Konferans Ligi 3. Ön Eleme Turu’nda St. Patrick’s ile oynayacağı rövanş öncesi hazırlıklarını sürdürdü. Yeni transfer Wilfred Ndidi de ilk kez takımla antrenmana katıldı.
Beşiktaş, UEFA Konferans Ligi 3. Ön Eleme Turu'nda İrlanda ekibi St. Patrick's ile oynayacağı rövanş maçının hazırlıklarını, bu sabah yaptığı antrenmanla sürdürdü.
BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde Teknik Direktör Ole Gunnar Solskjaer yönetiminde gerçekleştirilen antrenman ısınma koşularıyla başladı. 5'e 2 top kapma çalışmasıyla devam eden idman, çift kale taktik maçıyla noktalandı.
Siyah-beyazlıların yeni transferi Wilfred Ndidi de takımla ilk antrenmanına çıktı.