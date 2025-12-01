Özgür Özel’in listesi firesiz geçti! İmamoğlu’na karşı elini güçlendirdi

CHP lideri Özgür Özel

"SAĞA KAYDIK" TEPKİSİ



Sabah'ın haberine göre Seçimler için anahtar liste çıkaran Özgür Özel'in, 32 yeni ismi ekibine dahil ettiği görüldü. Yeni isimler arasında eski DEVA Partili Evrim Rızvanoğlu, eski İYİ Partili Bahadır Erdem, eski Demokrat Partili Salih Uzun ve eski Gelecek Partililer Serkan Özcan ile Kerim Rota da yer aldı.

Serkan Özcan, İmamoğlu'nun danışmanı ve CHP Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi İcra Kurulu üyesi olarak dikkat çekiyor. Özel'in, İmamoğlu'nun da talebiyle Özcan'ı anahtar listesine aldığı iddia ediliyor.

Kısa süre önce CHP'ye geçen söz konusu isimlerin PM için önerilmesi, bazı partililer arasında "Sağa kaydık" eleştirilerinin de dillendirilmesine sebep oldu.