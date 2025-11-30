Viral Galeri Viral Liste Regaip Kandili bu yıl ne zaman? 2025 dini günler takvimi

2025'te üç ayların müjdecisi kabul edilen Regaip Kandili için geri sayım başladı. Manevi atmosferiyle İslam dünyasında ayrı bir yere sahip olan bu mübarek gece öncesi, ibadet ve dua hazırlıkları hız kazanıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayımladığı dini günler takvimiyle birlikte Regaip Kandili'nin tarihi de netleşti. 2025 Regaip Kandili'nin tarihi ve üç aylara dair ayrıntılar merak ediliyor.

Giriş Tarihi: 30.11.2025 12:40
Regaip Kandili'nin ne zaman idrak edileceği, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayımladığı dini günler takvimiyle kesinleşti. Üç ayların başlangıcı kabul edilen bu mübarek geceye yaklaşılırken, Recep, Şaban ve Ramazan aylarının taşıdığı manevi atmosferi bekleyen Müslümanlar, ibadet hazırlıklarını şimdiden sürdürüyor.

Rahmet ve mağfiretin bol olduğu bu dönemde oruç tutmak, Kur'an-ı Kerim okumak, sadaka vermek ve dualarla arınmak İslam dünyasında önemli bir yer tutuyor.

REGAİP KANDİLİ BU YIL ARALIK AYINDA İDRAK EDİLECEK

Mübarek üç ayların müjdecisi olan Regaip Kandili, 2025 yılında 25 Aralık Perşembe gecesi idrak edilecek. Hicri ve miladi takvimler arasındaki yaklaşık 10 günlük kayma nedeniyle bazı dini günler aynı miladi yıl içinde iki kez kutlanmış gibi görünebiliyor.

Bu durum, farklı bir Hicri yıla geçildiği halde miladi takvime göre yılın son günlerinde yeniden aynı kandilin yaşanmasına yol açıyor. Dolayısıyla 2025 yılı, miladi takvim açısından ikinci kez Regaip Kandili'nin kaydedildiği bir yıl olacak; ancak elbette Hicri takvimde kandiller asla iki kez tekrarlanmış sayılmıyor.

2025–2026 DİNİ GÜNLER TAKVİMİ

Diyanet'in takvimine göre önümüzdeki dönemde Müslümanları önemli geceler ve bayramlar bekliyor. Regaip Kandili ile başlayacak manevi yolculuk, Miraç ve Berat kandilleriyle devam edecek, ardından Ramazan ayı müminleri oruçla buluşturacak. Kadir Gecesi, Ramazan Bayramı ve yılın ilerleyen döneminde Kurban Bayramı ile İslam alemi yoğun bir ibadet takvimine adım atacak.

25 Aralık 2025: Regaip Kandili
15 Ocak 2026: Miraç Kandili
2 Şubat 2026: Berat Kandili
19 Şubat 2026: Ramazan Başlangıcı
16 Mart 2026: Kadir Gecesi
19 Mart 2026: Arefe
20–22 Mart 2026: Ramazan Bayramı
26 Mayıs 2026: Arefe
27–30 Mayıs 2026: Kurban Bayramı
16 Haziran 2026: Hicri Yılbaşı
25 Haziran 2026: Aşure Günü

