Regaip Kandili bu yıl ne zaman? 2025 dini günler takvimi
2025'te üç ayların müjdecisi kabul edilen Regaip Kandili için geri sayım başladı. Manevi atmosferiyle İslam dünyasında ayrı bir yere sahip olan bu mübarek gece öncesi, ibadet ve dua hazırlıkları hız kazanıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayımladığı dini günler takvimiyle birlikte Regaip Kandili'nin tarihi de netleşti. 2025 Regaip Kandili'nin tarihi ve üç aylara dair ayrıntılar merak ediliyor.
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 30.11.2025 12:40