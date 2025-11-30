Regaip Kandili bu yıl ne zaman? 2025 dini günler takvimi

Bu durum, farklı bir Hicri yıla geçildiği halde miladi takvime göre yılın son günlerinde yeniden aynı kandilin yaşanmasına yol açıyor. Dolayısıyla 2025 yılı, miladi takvim açısından ikinci kez Regaip Kandili'nin kaydedildiği bir yıl olacak; ancak elbette Hicri takvimde kandiller asla iki kez tekrarlanmış sayılmıyor.