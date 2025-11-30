FB-GS derbi tarihi | Fenerbahçe-Galatasaray derbisi saat kaçta, hangi kanalda?
Süper Lig'de haftanın en kritik randevusu yaklaşırken Fenerbahçe ile Galatasaray'ı karşı karşıya getirecek dev derbi için heyecan doruğa tırmandı. Zirve yarışının seyrini etkileyebilecek mücadele öncesi taraftarlar maçın tarihi, saati ve yayın bilgilerine yoğun şekilde odaklanmış durumda. Peki Fenerbahçe-Galatasaray derbisi ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayımlanacak?
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 30.11.2025 10:03