FB-GS derbi tarihi | Fenerbahçe-Galatasaray derbisi saat kaçta, hangi kanalda?

Süper Lig'in en çok merak edilen buluşmalarından biri için atmosfer giderek ısınıyor. Haftalar geçtikçe önemi artan Fenerbahçe–Galatasaray derbisi, zirve yarışına yön verecek kritik bir eşik olarak öne çıkıyor. Taraftarlar hem maçın takvimini hem de ekran bilgilerini öğrenmek için detayları araştırıyor.