Viral Galeri Viral Liste FB-GS derbi tarihi | Fenerbahçe-Galatasaray derbisi saat kaçta, hangi kanalda?

Süper Lig'de haftanın en kritik randevusu yaklaşırken Fenerbahçe ile Galatasaray'ı karşı karşıya getirecek dev derbi için heyecan doruğa tırmandı. Zirve yarışının seyrini etkileyebilecek mücadele öncesi taraftarlar maçın tarihi, saati ve yayın bilgilerine yoğun şekilde odaklanmış durumda. Peki Fenerbahçe-Galatasaray derbisi ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayımlanacak?

Giriş Tarihi: 30.11.2025 10:03
Süper Lig'in en çok merak edilen buluşmalarından biri için atmosfer giderek ısınıyor. Haftalar geçtikçe önemi artan Fenerbahçe–Galatasaray derbisi, zirve yarışına yön verecek kritik bir eşik olarak öne çıkıyor. Taraftarlar hem maçın takvimini hem de ekran bilgilerini öğrenmek için detayları araştırıyor.

DERBİNİN TARİHİ VE SAATİ BELLİ OLDU

Trendyol Süper Lig'in dev kapışması, 1 Aralık 2025 Pazartesi günü oynanacak. Karşılaşmanın başlama saati 20.00 olarak duyuruldu.

Mücadele Kadıköy'deki Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde futbolseverleri ağırlayacak.

KARŞILAŞMA HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Süper Lig müsabakalarının yayıncısı beIN Sports, derbiyi de canlı olarak ekranlara getirecek. Futbolseverler, dev maçı şifreli yayın üzerinden takip edebilecek.

OSİMHEN DERBİDE OYNAYACAK MI?

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, derbi öncesi yaptığı açıklamada takımın sağlık raporuna dair önemli bilgiler paylaştı. Özbek, yıldız isim Victor Osimhen'in son durumu hakkında, "Osimhen'in pazartesi günü kadroda olması gerekiyor, olacak herhalde. Diğer sakatlığını atlatan oyuncularımız da büyük ihtimalle kadromuzda olacak." ifadelerini kullanarak sarı-kırmızılıların derbiye tam kadro yakın bir görüntüyle çıkabileceğini belirtti.

