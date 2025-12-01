01 Aralık 2025, Pazartesi
Casusluk soruşturmasında yeni gelişme: Seher Alaçam'ın cep telefonu ele geçirildi

ahaber.com.tr - Özel Haber
Giriş: 01.12.2025 00:24
İBB'deki casusluk soruşturması kapsamında CIA ve MI6 yabancı istihbarat servisleri ile doğrudan bağlantısı bulunan ajan Hüseyin Gün'ün "manevi annem" olarak belirttiği Seher Elçili Alaçam'a yönelik yeni bir detay ortaya çıktı. Tutuklu eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve ajan Hüseyin Gün'ün tanışmasına aracılık eden ve ölümü nedeniyle soruşturmadaki bağlantısı belirsizliğini koruyan iş insanı Seher Elçili Alaçam'ın cep telefonunun bulunduğu tespit edildi. Canan Barlas ile Gündem programına katılan Sabah Gazetesi Haber Koordinatörü Abdurrahman Şimşek, Alaçam'ın bulunan cep telefonuna ilişkin yeni gelişmeyi A Haber ekranlarından açıkladı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ndeki (İBB) casusluk soruşturmasında, CIA ve MI6 istihbarat servisleri ile doğrudan bağlantısı olan ajan Hüseyin Gün'ün "manevi annem" olarak tanıttığı iş insanı Seher Elçili Alaçam'ın, Gün ve eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu tanıştırmasında aracılık ettiği ortaya çıkmıştı. Saraçhane'deki başkanlık makamında Seher Elçili Alaçam, ajan Hüseyin Gün ve Ekrem İmamoğlu ile çekilen samimi görüntüsü soruşturmadaki önemli bilgiler arasında yerini alıyor. Öte yandan dosya kapsamında casus Hüseyin Gün ile "Mami'm" dediği iş insanı Seher Elçili Alaçam'ın kriptolu haberleşme ağı Wickr uygulaması üzerinden şüpheli yazışmaları tespit edilmişti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın titizlikle yürüttüğü çalışmada Alaçam'ın 2022 yılında havuz başındaki ölümü nedeniyle suç örgütü ile bağlantısı merak konusu olurken soruşturmaya yönelik yeni bir gelişme yaşandı.

SEHER ALAÇAM'IN CEP TELEFONU BULUNDU

Canan Barlas ile Gündem programına katılan Sabah Gazetesi Haber Koordinatörü Abdurrahman Şimşek, casusluk soruşturmasına ilişkin Seher Elçili Alaçam'ın cep telefonun kimliği belirsiz bir kişi tarafından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına verildiğini belirtti.

İşte Sabah Gazetesi Haber Koordinatörü Abdurrahman Şimşek'in açıklamalarından satır başları...

"SEHER ALAÇAM'IN CEP TELEFONU ELE GEÇİRİLDİ"

Seher Alaçam'ın burada hem Türkiye hem Türkiye'nin etrafındaki ülkelerde yaptığı istihbarat operasyonlarını yani oğlu bir şey demişti ihbarda hatırlarsınız Seher Alaçam'ın oğlu çevre ülkelerin siyasi yönetimlerini değiştirmek üzere buradan operasyonlar yapıyor diyordu Hüseyin Gün için. Hüseyin Gün tek başına yapmıyordu ki. Burada bu denklemin içinde annesi Seher Alaçam da var. İşte bu Seher Alaçam'ın telefonunu ele geçirildi. Çok önemli bir şey. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı şu an yoğun olarak şey yapıyor.

"İSTANBUL CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI YOĞUN BİR DİPLOMASİ YÜRÜTÜYOR"

Bizim yayınlarımızı izlemiş İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı. Bu iki resmi de şey yapınca bunun normal olmadığını değerlendirip bu kadını derinlemesine, hem Milli İstihbarat Teşkilatı hem İstanbul Terörle Mücadele, herkes bütün istihbarat örgütleri "Bu kadın bu kıyafeti niye giyiyor? Bu kadınla bu eski Lawrence'ın öğretmeniyle benzerliği ne? rolü istihbarattaki rolü..." Sonra bu kadının telefonunu için yoğun bir diplomasi yürütülüyor. Telefonu birileri getirip teslim etmiş. İngiliz istihbaratının tarihteki Ortadoğu planlarının kurucusu olarak bilinen. Bu Lawrence'un da öğretmeni. Biz Lawrence'u biliriz ama asıl şey budur, aktör budur.

"TELEFONDA 3 BİN MAİL TESPİT EDİLDİ"

Seher Alaçam 2022'de kalp krizinden havuzda yüzüstü böyle yüzerken, havuzun üstünde şüpheli bir şekilde. O dönem tabii şüpheli bulunmuyor, yapılıyor ama... Öldükten sonra sırlarıyla ölen Seher Alaçam'ın en önemli şeyi kendisinin telefonu tespit ediliyor. Telefonda 3.000 tane mail tespit ediliyor. Bakın 3.000 tane mail. Seher Alaçam'ın yaptığı 3.000 tane mail şu anda İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturuluyor.

"CİNAYET ŞÜPHESİNE YÖNELİK DEĞERLENDİRMELER SÜRÜYOR"

Cinayet olabileceğini de değerlendiriyor, dediğiniz doğru. Ama bu kadının istihbarattaki rolü, Ekrem İmamoğlu'nun yönlendirilmesi, bu bilgi... Ekrem İmamoğlu'nu yani Hüseyin Gün'le Ekrem'in tanışmasını bu kadın tarafından mı yönlendirildi? Bu kadının İngiliz istihbarat servisinin bir istasyon şefi gibi." dedi.

