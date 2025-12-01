Casusluk soruşturmasında yeni gelişme: Seher Alaçam’ın cep telefonu ele geçirildi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ndeki (İBB) casusluk soruşturmasında, CIA ve MI6 istihbarat servisleri ile doğrudan bağlantısı olan ajan Hüseyin Gün'ün "manevi annem" olarak tanıttığı iş insanı Seher Elçili Alaçam'ın, Gün ve eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu tanıştırmasında aracılık ettiği ortaya çıkmıştı. Saraçhane'deki başkanlık makamında Seher Elçili Alaçam, ajan Hüseyin Gün ve Ekrem İmamoğlu ile çekilen samimi görüntüsü soruşturmadaki önemli bilgiler arasında yerini alıyor. Öte yandan dosya kapsamında casus Hüseyin Gün ile "Mami'm" dediği iş insanı Seher Elçili Alaçam'ın kriptolu haberleşme ağı Wickr uygulaması üzerinden şüpheli yazışmaları tespit edilmişti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın titizlikle yürüttüğü çalışmada Alaçam'ın 2022 yılında havuz başındaki ölümü nedeniyle suç örgütü ile bağlantısı merak konusu olurken soruşturmaya yönelik yeni bir gelişme yaşandı.

Canan Barlas ile Gündem programına katılan Sabah Gazetesi Haber Koordinatörü Abdurrahman Şimşek, casusluk soruşturmasına ilişkin Seher Elçili Alaçam'ın cep telefonun kimliği belirsiz bir kişi tarafından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına verildiğini belirtti.

İşte Sabah Gazetesi Haber Koordinatörü Abdurrahman Şimşek'in açıklamalarından satır başları...