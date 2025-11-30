Kütahya’da deprem! 30 Kasım AFAD-Kandilli son dakika: Kaç büyüklüğünde oldu?

Kütahya'nın Gediz ilçesinde 30 Kasım 2025 günü saat 11.36'da 4.0 büyüklüğünde bir deprem kaydedildi. AFAD'ın verilerine göre sarsıntı 10.3 kilometre derinlikte gerçekleşirken, merkez üssünün 39.03778 kuzey enlemi ile 29.7175 doğu boylamı olarak ölçüldüğü bildirildi.