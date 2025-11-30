Kütahya’da deprem! 30 Kasım AFAD-Kandilli son dakika: Kaç büyüklüğünde oldu?

Kütahya'nın Gediz ilçesinde 30 Kasım 2025 günü saat 11.36'da 4.0 büyüklüğünde bir deprem kaydedildi. AFAD'ın verilerine göre sarsıntı 10.3 kilometre derinlikte gerçekleşirken, merkez üssünün 39.03778 kuzey enlemi ile 29.7175 doğu boylamı olarak ölçüldüğü bildirildi.
AFAD DETAYLARI PAYLAŞTI
Deprem sonrası AFAD, ölçümlere ilişkin teknik detayları kamuoyuyla paylaştı. Kurum, depremin büyüklüğünü "Moment Büyüklüğü" (Mw) olarak 4.0 şeklinde duyurdu ve derinliğin 10.3 kilometre olduğunu belirtti.
Büyüklük:4.0 (Mw)Yer:Gediz (Kütahya)
Tarih:2025-11-30
Saat:11:36:37 TSİ
Enlem:39.03778 N
Boylam:29.7175 E
Derinlik:10.3 km
30 KASIM SON DEPREMLER LİSTESİ
2025-11-30 11:36:37 39.03778 29.7175 10.3 MW 4.0 Gediz (Kütahya)
2025-11-30 10:52:23 38.20361 38.64139 7.08 ML 1.7 Pütürge (Malatya)
2025-11-30 10:49:58 36.16778 31.10639 21.31 ML 1.9 Akdeniz - [63.23 km] Kumluca (Antalya)
2025-11-30 10:42:48 39.19278 28.22222 9.31 ML 1.3 Sındırgı (Balıkesir)
2025-11-30 10:22:38 39.25306 28.14944 7.0 ML 1.3 Sındırgı (Balıkesir)
2025-11-30 10:06:31 39.18944 28.15028 5.31 ML 2.0 Sındırgı (Balıkesir)
2025-11-30 10:05:43 39.21028 28.15111 7.0 ML 1.2 Sındırgı (Balıkesir)
2025-11-30 09:41:00 39.22111 28.175 10.01 ML 1.3 Sındırgı (Balıkesir)
2025-11-30 09:02:48 39.19806 28.21333 7.0 ML 1.2 Sındırgı (Balıkesir)
2025-11-30 09:01:10 39.18472 28.22361 7.0 ML 2.0 Sındırgı (Balıkesir)
2025-11-30 08:59:29 39.17417 28.31056 7.0 ML 0.8 Sındırgı (Balıkesir)
2025-11-30 08:57:59 39.16917 28.31722 7.01 ML 0.8 Sındırgı (Balıkesir)
2025-11-30 08:51:57 39.22278 28.13389 6.98 ML 1.2 Sındırgı (Balıkesir)
2025-11-30 08:49:13 39.19194 28.29028 7.0 ML 1.4 Sındırgı (Balıkesir)
2025-11-30 08:48:57 36.06972 31.08083 35.64 ML 3.6 Akdeniz - [65.11 km] Kumluca (Antalya)
2025-11-30 08:30:38 39.16722 28.27222 10.89 ML 0.9 Sındırgı (Balıkesir)
2025-11-30 08:25:51 39.17861 28.25306 8.67 ML 1.0 Sındırgı (Balıkesir)
2025-11-30 08:21:59 39.17222 28.24083 7.29 ML 1.0 Sındırgı (Balıkesir)
2025-11-30 08:20:35 36.45611 29.22417 7.0 ML 1.4 Seydikemer (Muğla)
2025-11-30 08:16:09 39.16167 28.29972 7.71 ML 2.8 Sındırgı (Balıkesir)
2025-11-30 08:12:20 39.16 28.24333 7.0 ML 0.9 Sındırgı (Balıkesir)
2025-11-30 08:11:32 39.22972 28.21083 7.0 ML 1.0 Sındırgı (Balıkesir)
2025-11-30 08:06:42 39.15278 28.30972 7.0 ML 1.0 Sındırgı (Balıkesir)
2025-11-30 08:05:39 39.15556 28.29583 7.05 ML 1.5 Sındırgı (Balıkesir)
2025-11-30 08:00:00 39.23528 28.13472 5.97 ML 1.4 Sındırgı (Balıkesir)
2025-11-30 07:45:55 39.14167 28.25417 7.0 ML 2.5 Sındırgı (Balıkesir)
2025-11-30 06:49:13 36.05389 30.72056 10.06 ML 2.4 Akdeniz - [40.17 km] Kumluca (Antalya)
2025-11-30 06:22:46 38.45611 38.03139 7.0 ML 1.3 Akçadağ (Malatya)
2025-11-30 06:02:16 39.25833 28.15667 7.0 ML 1.2 Sındırgı (Balıkesir)
2025-11-30 05:55:25 39.17667 28.22222 7.0 ML 1.4 Sındırgı (Balıkesir)
2025-11-30 05:50:23 39.15917 28.23167 6.32 ML 2.0 Sındırgı (Balıkesir)
2025-11-30 05:28:31 39.1425 28.33417 8.78 ML 1.5 Sındırgı (Balıkesir)
2025-11-30 05:17:59 39.14028 28.27194 6.3 ML 1.4 Sındırgı (Balıkesir)
2025-11-30 05:17:40 38.45861 38.06667 6.86 ML 1.1 Akçadağ (Malatya)
2025-11-30 05:07:19 39.13139 28.31 6.83 ML 1.3 Sındırgı (Balıkesir)
2025-11-30 04:48:25 39.24306 28.935 9.66 ML 1.7 Simav (Kütahya)
2025-11-30 04:41:12 38.48083 38.08306 7.0 ML 1.5 Akçadağ (Malatya)
2025-11-30 04:40:47 38.66472 39.65667 7.0 ML 1.0 Kovancılar (Elazığ)
2025-11-30 03:58:09 39.24889 28.12806 11.2 ML 1.0 Sındırgı (Balıkesir)
2025-11-30 03:50:31 39.18389 28.22222 10.05 ML 1.4 Sındırgı (Balıkesir)
2025-11-30 03:47:30 38.43306 39.1725 7.07 ML 1.0 Sivrice (Elazığ)
2025-11-30 03:45:30 39.18556 28.23472 8.71 ML 1.1 Sındırgı (Balıkesir)
2025-11-30 03:37:49 39.255 28.96833 7.02 ML 1.1 Simav (Kütahya)
2025-11-30 03:32:37 39.19306 28.19306 10.4 ML 2.9 Sındırgı (Balıkesir)
2025-11-30 03:22:11 39.15556 28.24861 9.11 ML 0.9 Sındırgı (Balıkesir)
2025-11-30 03:09:54 38.84361 37.45972 7.04 ML 1.4 Gürün (Sivas)
2025-11-30 03:08:25 39.04361 28.26833 6.99 ML 1.1 Gördes (Manisa)
2025-11-30 03:01:28 37.81667 37.84306 7.84 ML 1.5 Gölbaşı (Adıyaman)
2025-11-30 02:58:18 38.005 37.27361 7.01 ML 1.2 Nurhak (Kahramanmaraş)
2025-11-30 02:57:50 39.19222 28.26194 7.0 ML 1.2 Sındırgı (Balıkesir)
2025-11-30 02:51:07 38.63778 39.72167 7.0 ML 1.1 Keban Barajı - [02.52 km] Merkez (Elazığ)