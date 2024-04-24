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MKE Ankaragücü'nde sağ aşil tendonu kopan Olimpiu Morutan sezonu kapattı

Yavuz Topal ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 24.04.2024
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MKE Ankaragücü’nde sağ aşil tendonu kopan Olimpiu Morutan sezonu kapattı

Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında Beşiktaş ile evinde karşılaşan MKE Ankaragücü'nde Olimpiu Morutan şoku yaşanıyor. Sedye ile sahayı terk eden Rumen futbolcunun en az 7-8 ay sahalardan uzak kalacağı öğrenildi.

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