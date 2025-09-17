17 Eylül 2025, Çarşamba
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 17.09.2025 18:10 Güncelleme: 17.09.2025 18:11
Bakan Tekin’den Erzurumspor FK tesisine ziyaret

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Erzurumspor FK tesislerine ziyarette bulundu. Kulüp Başkanı Ahmet Dal ile bir süre makamında görüşen Tekin'e, takım atkısı hediye edildi.

Tekin, kentteki ziyaret ve açılış programlarının ardından Erzurumspor FK tesislerine geçti.

Bakan Tekin, daha sonra antrenman sahasına geçip teknik direktör Serkan Özbalta ve futbolcularla bir araya geldi, hatıra fotoğrafı çektirdi.

Tekin'e, Vali Mustafa Çiftçi, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Gençlik ve Spor İl Müdürü Levent Çakmur, AK Parti İl Başkanı İbrahim Küçükoğlu da eşlik etti.

