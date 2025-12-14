Şarkıcı Güllü’nün ölümünde perde aralandı! Eski patronu A Haber’de: “Bu bir cinayet”
Tüm Türkiye’nin konuştuğu Güllü cinayetinde perde aralandı. Kızı Tuğyan’ın arkadaşının itirafının ardından gizem aydınlanırken, Sabah Gazetesi Haber Koordinatörü Abdurrahman Şimşek ile A Haber muhabiri Mehmet Karataş, Güllü’nün öldürüldüğü evin önünden gelişmeleri A Haber ekranlarında canlı olarak aktardı. Öte yandan A Haber’e konuşan Güllü’nün eski patronu Ferdi Aydın, olayın bir cinayet olduğunu savunarak “Arkasında başka kişiler de var” dedi.
Yalova'da evinin terasından düşerek hayatını kaybeden ünlü şarkııcı Gül Tut'un (52) ölümüne ilişkin soruşturmada yeni ve çarpıcı gelişmeler yaşandı.
26 Eylül'de Yalova'nın Çınarcık ilçesi Harmanlar Mahallesi Vali Akı Caddesi'nde bulunan 6. kattaki evinin penceresinden düşerek yaşamını yitiren Güllü'nün ölümüyle ilgili cinayet şüphesi güçlenirken, soruşturma kapsamında önemli bulgulara ulaşıldı.
VALİZLERLE YURTDIŞINA KAÇARKEN YAKALANDILAR
Soruşturma kapsamında Güllü'nün kızı Tuğyan ile arkadaşı Sultan Nur Ulu, valizlerle yurtdışına kaçmaya çalışırken yakalandı. Olayın cinayet olduğu şüphesi, ses kayıtlarının incelenmesiyle netlik kazandı.
İncelemelerde, Tuğyan'ın annesi Güllü'ye yönelik olarak "Seni atacağım şimdi" dediği, ardından aşağıya ittiği ve sonrasında "Hadi görüşürüz bay bay" ifadelerini kullandığı belirlendi.
Sabah Gazetesi Haber Koordinatörü Abdurrahman Şimşek ile A Haber muhabiri Mehmet Karataş, Güllü'nün hayatını kaybettiği evin önünden gelişmeleri canlı yayında aktardı.
GÜLLÜ'NÜN KOMŞULARI A HABER'DE
Yalova'nın Çınarcık ilçesinde, şarkıcı "Güllü" olarak tanınan Gül Tut'un hayatını kaybettiği olaya ilişkin soruşturma sürerken, olayın yaşandığı binanın çevresinde yaşayan bazı mahalle sakinleri A Haber'e konuştu.
Sanatçıyı sık sık gördüğünü belirten bir komşu, "Görüyordum, iyi bir insandı. Ben severdim Güllü'yü" dedi. Güllü'yü nereden tanıdığını da anlatan komşu, "Karşılaşıyorduk. Kızımın iş yerine gidip geliyordum, oradan da tanıyorum" ifadelerini kullandı.
Mahallede, Güllü ile kızı arasındaki ilişkiye dair çeşitli iddiaların konuşulduğunu öne süren komşu, "Annesiyle arasında sürekli sorunlar yaşadığı söyleniyordu" dedi. Olayla ilgili şüphelerini de dile getiren komşu, "Ben o zaman 'olabilir' dedim. Kızı itmiş olabilir diye düşündüm" şeklinde konuştu. Aynı kişi, kanaatini daha net sözlerle ifade ederek, "Ben başından beri 'kızı yaptı' diyorum" ifadelerini kullandı.
"CİNAYET UYUŞTURUCU NEDENİYLE İŞLENMİŞ OLABİLİR"
Sabah Gazetesi Haber Koordinatörü Abdurrahman Şimşek, olayın arka planına ilişkin değerlendirmesinde, "cinayetin uyuşturucu nedeniyle işlenmiş olabileceği" ihtimali üzerinde durulduğunu ifade etti.
Şimşek ayrıca, "Güllü, Tuğyan'ın bağlantılarını duyduğu için öldürülmüş olabilir" değerlendirmesinde bulundu.
Soruşturmanın çok yönlü olarak sürdüğü, elde edilen yeni deliller doğrultusunda dosyanın derinleştirildiği öğrenildi.
"GÜLLÜ'NÜN KIZIYLA SORUNLARI VARDI"
Mahallede yaşayan bir kişi, komşular arasında Güllü'nün kızıyla zaman zaman olumsuzluklar yaşadığı yönünde bir algı bulunduğunu, bu nedenle bazı kişilerin "kızı yapmış olabilir" ihtimalini dile getirdiğini söyledi. Aynı kişi, Güllü'yü torunuyla birlikte bir doğum günü kutlamasında gördüğünü, ayrıca ölümünden yaklaşık üç gün önce bir markette alışveriş yaparken karşılaştığını da ifade etti.
"GÜLLÜ ÇOK ÖNEMLİ BİR SIRA SAHİPTİ"
Sabah Gazetesi Haber Koordinatörü Abdurrahman Şimşek, Güllü'nün miras nedeniyle öldürüldüğü iddialarının gerçeği yansıtmadığını belirterek, "Güllü'nün kayda değer bir mirası yoktu. Söz konusu daire, annesinden miras kalan küçük bir dubleks. Kardeşlerinin paylarını ödeyerek tapuyu üzerine aldı. Bunun dışında bilinen herhangi bir mal varlığı, arsa ya da dosya bulunmuyor" dedi.
Şimşek, cinayetin arkasında daha farklı ve ciddi bir neden olabileceğine dikkat çekerek, Güllü'nün kızı Tuğyan'ın bazı bağlantılarına dair önemli bilgilere vakıf olmuş olabileceğini öne sürdü. "Bana göre Güllü çok önemli bir sırra tanıklık etmiş olabilir. Tuğyan ve çevresindeki bazı isimlerin uyuşturucu bağlantıları olduğu yönünde ciddi iddialar var. Bu bağlantıların bireysel değil, daha geniş ve organize bir yapı olabileceği ihtimali üzerinde durulmalı" ifadelerini kullandı.
Güllü'nün bu duruma karşı çıkmış veya yetkililere bildirme ihtimalini dile getirmiş olması halinde, cinayetin yalnızca aile içi bir tartışmayla açıklanamayacağını savunan Şimşek, olayın arkasında başka kişiler ya da yapıların bulunabileceğinin mutlaka araştırılması gerektiğini vurguladı.
"GÜLLÜ'NÜN OĞLU HİÇ GÖZYAŞI DÖKMEDİ"
Şarkıcı Güllü'nün eski patronu Ferdi Aydın, A Haber'e yaptığı açıklamada, soruşturma kapsamında verilen tutuklama kararının doğru olduğunu belirterek, olayın başından bu yana bunun bir cinayet olduğunu savunduğunu söyledi. Aydın, ilk günden itibaren dosyada çok sayıda şüpheli unsur bulunduğunu ileri sürerek; yakın arkadaşın itirafları, mesaj kayıtları, kaçış planına ilişkin otel görüntüleri, şantaj videoları, tehdit mesajları ve tanıklara yönelik baskı iddialarının dosyada yer aldığını öne sürdü. Dosyada 10 tanığın bulunduğunu ifade eden Aydın, geçmişte mağdurun camdan atılmak istendiğine dair beyanlar olduğunu ve bazı kişilerin bu yönde ifadeler verdiğini iddia etti.
FERDİ AYDIN: "ANNE-KIZ ARASINDA SAĞLIKLI BİR İLİŞKİ YOKTU"
Anne-kız arasında sağlıklı bir ilişki bulunmadığını savunan Ferdi Aydın, kamuoyuna yansıtılan aile tablosunun gerçeği yansıtmadığını öne sürdü. Kızın geçmişte zor bir hayat yaşadığını, pavyonlarda çalıştığını, yasaklı madde kullanımı ve satışıyla anıldığını iddia eden Aydın, Güllü'nün kızının adının karışmaması için sahte kimlikle tedavi ettirmeye çalıştığını, kızın şiddet eğilimli bir yapıya sahip olduğunu ve bu durumun Çınarcık'ta bilindiğini ileri sürdü.
Olay gününe ilişkin de dikkat çekici iddialar paylaşan Aydın, Güllü'nün hayatını kaybettiği sırada kendisinin morgda, kızların hastanede olduğunu, buna karşın oğlunun eve gelerek camı kırıp içeri girdiğini belirtti. Bu durumun kendisinde şüphe uyandırdığını dile getiren Aydın, olaydan kısa süre sonra itfaiyenin çağrılarak evin yıkandığını, bunun da delillerin ortadan kaldırılmasına yönelik olabileceği ihtimalini gündeme getirdi.
"BAŞIMA BİR ŞEY GELİRSE ÇOCUKLARIMDAN BİLİN DEMİŞTİ"
Aydın, olaydan sonraki sabah bir televizyon kanalına bağlanan bir kişinin kesin ifadeler kullanmasını da eleştirerek, söz konusu kişinin işten çıkarılmış olmasına rağmen farklı bir isimle yayına çıktığını ve kamuoyunun yanıltılmaya çalışıldığını öne sürdü. Güllü'nün oğlunun da annesinin ölümünden saatler sonra avukat diliyle hazırlanmış bir metinle açıklama yapmasını ve gözyaşı dökmemesini şüpheli bulduğunu ifade etti.
Ferdi Aydın, Güllü'nün ölümünden yaklaşık bir hafta önce kendisine "Başıma bir şey gelirse oğlumdan ya da kızımdan bilin" dediğini iddia ederek, bu sözlerin şüphelerini artırdığını söyledi. Güllü'nün bir süre evinde kalan Sultan isimli kişinin de kızın sürekli annesini öldürmekten bahsettiğini söylediğini aktaran Aydın, ayrıca Tuğyan'ın nikahlı eşi olduğunu belirttiği Kervan isimli kişinin itiraflarda bulunduğunu, mesajlarda şantaj ve susturma ifadelerinin yer aldığını öne sürdü.
"YENİ TUTUKLAMALAR OLABİLİR"
Bu olayın bir cinayet olduğunu savunan Aydın, kendilerinin de susturulmak istendiğini, sosyal medya üzerinden tehdit ve şantaj girişimleriyle karşılaştıklarını ancak kamuoyunun desteğiyle geri adım atmadıklarını söyledi. Cinayetin arkasında yalnızca bireylerin değil, başka kişi ya da yapıların da olabileceğini iddia eden Aydın, soruşturma derinleştikçe yeni tutuklamaların yaşanabileceğini düşündüğünü dile getirdi.
Aydın, açıklamasının sonunda Türk halkına teşekkür ederek, bir annenin ölümüne karşı gösterilen toplumsal duyarlılığın önemli olduğunu vurguladı.
