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UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda rövanş maçları yarın başlıyor

Yavuz Topal ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 12.08.2024 12:46
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UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda rövanş maçları yarın başlıyor

UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda rövanş maçları yarın başlayacak. İlk düdük Galler'den The New Saints ile Moldava'dan Petrocub'un karşılaşmasıyla 20.30'da çalacak.

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