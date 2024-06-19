Fenerbahçe, Trabzonspor ve Başakşehir’in rakibi belli oldu! UEFA Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi’nde kura günü

Avrupa kupalarına bu sezon 2. ön eleme turundan itibaren başlayacak olan Fenerbahçe, Trabzonspor ve Başakşehir'in rakipleri, bugün İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA Merkezi'nde gerçekleştirilecek kura çekiminin ardından belli oldu. Fenerbahçe'nin mücadele edeceği Şampiyonlar Ligi'nde kura çekimi saat 13.00'te yapıldı. Sarı-lacivertli temsilcimizin rakibi İsviçre'den Lugano oldu.

Trabzonspor'un yer aldığı Avrupa Ligi'nde ise kuralar 14.00'te çekildi. Bordo-mavili temsilcimizin rakibi Ruzomberok (Slovakya) - Tobol (Kazakistan) galibi oldu. Başakşehir'in bulunduğu Konferans Ligi için ise kura çekimi saat 15.00'te yapıldı. Temsilcimiz Isloch Minsk (Belarus) - La Fioraita (San Marino) eşleşmesi galibi ile mücadele edecek.