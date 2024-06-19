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Fenerbahçe, Trabzonspor ve Başakşehir'in rakibi belli oldu! UEFA Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi'nde kura günü

ahaber.com.tr
Giriş: 19.06.2024 10:55 Güncelleme: 19.06.2024 15:49
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Fenerbahçe, Trabzonspor ve Başakşehir’in rakibi belli oldu! UEFA Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi’nde kura günü

Son dakika spor haberleri | Bu sezon ülkemizi Avrupa'da temsil edecek olan Fenerbahçe, Trabzonspor ve Başakşehir'in rakipleri bugün belli oluyor. Şampiyonlar Ligi'ne katılmak için eleme oynayacak olan Fenerbahçe, İsviçre'nin Lugano ekibiyle eşleşti. Avrupa Ligi için mücadele edecek Trabzonspor'un rakibi ise Ruzomberok (Slovakya) - Tobol (Kazakistan) galibi oldu. Konferans Ligi'ne katılmak için mücadele veren Başakşehir de Isloch Minsk (Belarus) - La Fioraita (San Marino) eşleşmesi galibi ile mücadele edecek.

Avrupa kupalarına bu sezon 2. ön eleme turundan itibaren başlayacak olan Fenerbahçe, Trabzonspor ve Başakşehir'in rakipleri, bugün İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA Merkezi'nde gerçekleştirilecek kura çekiminin ardından belli oldu. Fenerbahçe'nin mücadele edeceği Şampiyonlar Ligi'nde kura çekimi saat 13.00'te yapıldı. Sarı-lacivertli temsilcimizin rakibi İsviçre'den Lugano oldu.

Trabzonspor'un yer aldığı Avrupa Ligi'nde ise kuralar 14.00'te çekildi. Bordo-mavili temsilcimizin rakibi Ruzomberok (Slovakya) - Tobol (Kazakistan) galibi oldu. Başakşehir'in bulunduğu Konferans Ligi için ise kura çekimi saat 15.00'te yapıldı. Temsilcimiz Isloch Minsk (Belarus) - La Fioraita (San Marino) eşleşmesi galibi ile mücadele edecek.

İŞTE FENERBAHÇE'NİN RAKİBİ
Süper Lig'i ikinci sırada tamamlayan Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda İsviçre temsilcisi Lugano oldu. Sarı-lacivertli ekip eleme turundaki ilk maçı deplasmanda, ikinci maçı ise kendi sahasında oynayacak.

FENERBAHÇE LİG YOLUNDAN KATILIYOR
Şampiyonlar Ligi kura çekimine, 'lig yolunda' Dinamo Kiev ile birlikte seri başı olarak katılan Fenerbahçe, bu turu geçmesi durumunda üçüncü eleme ve sonrasında play-off'tan yeni formattaki Devler Ligi'ne katılma mücadelesi verecek. Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu maçları 23-24 Temmuz ve 30-31 Temmuz tarihlerinde oynanacak.

TRABZONSPOR'A KOLAY RAKİP
Avrupa Ligi 2. ön eleme turunda yer alan temsilcimiz Trabzonspor'un rakibi de bugün belirlendi. Kura çekimine seri başı olarak katılan bordo-mavililer, Ruzomberok (Slovakya) - Tobol (Kazakistan) galibi oldu.

2. ön eleme maçları 25 Temmuz ve 1 Ağustos tarihlerinde oynanacak. Karadeniz ekibi de üçüncü tur ve play-off turlarını geçerse yeni formattaki gruba kalmış olacak.

BAŞAKŞEHİR'İN MUHTEMEL RAKİPLERİ
UEFA Konferans Ligi ikinci eleme turunda mücadele edecek olan Başakşehir de Isloch Minsk (Belarus) - La Fioraita (San Marino) eşleşmesi galibi ile mücadele edecek.

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