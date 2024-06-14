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Mats Hummels Borussia Dortmund'dan resmen ayrıldı

ahaber.com.tr
Giriş: 14.06.2024 15:03 Güncelleme: 14.06.2024 15:04
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Mats Hummels Borussia Dortmund’dan resmen ayrıldı

Almanya Bundesliga ekibi Borussia Dortmund, emektar yıldızı 35 yaşındaki savunma oyuncusu Mats Hummels ile yollarını ayırdıklarını açıkladı. Hummels yaptığı açıklamada "Taraftarlarıyla birlikte bu kulüp benim için çok özel. Ayrıca bu kulüp için harika işler yapan tüm BVB çalışanlarına ve tabii ki sayısız harika kişiye de teşekkür etmek istiyorum." ifadelerini kullandı.

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