İBB davasında dikkat çeken yeni deliller! İhale vurgunu kaşeler ele verdi!

(foto: ahaber.com.tr - ekran görüntüsü)

Aynı adreste mesela işte 10'a yakın şirketin kaşesi bulunmuş. Bu ne demek oluyor? Mesela Medya A.Ş.'de yapılacak olan bir ihalenin daha önceden hangi şirkete verileceğine ilişkin zaten belirlenmiş. Diğer şirketler usulen sokuluyor. Yani bu ne demek? Danışıklı olarak bir ihale ve zenginleşme.

Türk Ceza Kanunu 223. madde uyarınca aslında ve baktığımızda bakın yapılan aramada aynı ofiste farklı şirketlerin kaşelerinin bulunduğu iddianamede yer alıyor.

Bu şirketler ihalelere girmişler. Normalde rakip firmalar hepsi farklı adreslerde birbirini tanımayan firmaların sağlıklı ve şeffaf bir ihalede rekabet içerisinde olmaları gerekir. Ne yapıyorlar? 10 tane şirket kurmuşlar, aynı adreste kurmuşlar, göstermelik olarak sokuyorlar ihaleye, ancak zaten daha önceden ihalenin kime verileceği belirlenmiş. Hatta bu ihaleden, bu ihalelerde şöyle bir sıkıntı da var: Çoğu ihalenin de hiç aslında işlerinin yapılmadığına ilişkin. Yani ihale verilmiş, para ödenmiş ama iş yok. Bu da çok sıkıntılı bir süreç."

İBB İHALELERİNDE "DANIŞIKLI TEZGÂH" İDDİASI

Konuya ilişkin bir yorum da Gazeteci Kurtuluş Tayiz'den geldi. Tayiz, söz konusu şirketleri ihale aşamasında fiyat da artırdıklarına dikkat çekerek "Bu tanıdık bir tezgah, şöyle ki; bir iş var, sektörle ilgili, ona 10 tane şirket kuruyorlar, aslında sahibi bir" olduğunu söyleyerek konuyu şöyle detaylandırdı:

"Bir de burada şöyle bir yan var: Fiyat artırıyorlar. O çok önemli. Fiyat artırıyorlar. Yani bu tezgâhı biliyoruz, tanıdık bir tezgâh bu. Şöyle oluyor: Bir iş var, bir sektörle ilgili bir iş var, ona 10 tane şirket kuruyorlar, aslında sahibi bir. 10'ar tane teklif gönderiyorlar. Bu 10'ar tane tekliften en aşağısı olan zaten fiyatı yine en yüksek olan bir teklif. "Biz..." şunu meşrulaştırıyorlar. Hani dediler ya, "Sen bir konser yapmışsın, 3 milyon vermişsin."

Aldık, 'bir sürü en aşağısı olan buydu' diyor, en düşük olan teklif buydu, biz bunu yerine yaptık diyor."