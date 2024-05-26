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Galatasaray Konyaspor'u 3-1 mağlup etti! GS Konyaspor geniş maç özeti: Galatasaray şampiyonluk kutlamaları başladı

Giriş Tarihi: 26.05.2024 Güncelleme Tarihi: 26.05.2024
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Galatasaray Konyaspor’u 3-1 mağlup etti! GS Konyaspor geniş maç özeti: Galatasaray şampiyonluk kutlamaları başladı

Galatasaray, Konyaspor'u 3-1 mağlup ederek 2023/2024 sezonunu 102 puanla şampiyon olarak tamamladı. Mauro Icardi'nin iki golü ve Berkan Kutlu'nun vuruşu ile Galatasaray, son haftada da rakibini mağlup ederek zirveye yerleşti.

Trendyol Süper Lig'in 38. ve son haftasında Galatasaray, deplasmanda Konyaspor'u 3-1 mağlup ederek 2023/2024 sezonunu 102 puanla şampiyon olarak tamamladı.

Aslanlar, Mauro Icardi'nin iki golü ve Berkan Kutlu'nun attığı golden aldığı galibiyetle, ligi zirvede tamamlamayı başardı. Bu şampiyonluk, Galatasaray'ın son 7 sezondaki 4. şampiyonluğu olurken, sarı-kırmızılılar toplamda 24. kez Süper Lig'i zirvede tamamlamayı başardı.

GALATASARAY – KONYASPOR MAÇ ÖZETİ

Trendyol Süper Lig'in 38. ve son haftasında Galatasaray, TÜMOSAN Konyaspor deplasmanına konuk oldu.

Son haftaya en yakın rakibi Fenerbahçe'nin 3 puan önünde giren sarı-kırmızılılar, rakibini 3-0 mağlup ederek üst üste ikinci, toplamdaysa 24. şampiyonluğunu elde etti.

Galatasaray'a galibiyeti getiren golleri 29 ile 51. dakikalarda Mauro Icardi ve 53. dakikada Berkan Kutlu kaydetti.

Galatasaray bu sonuçla puanını 102'ye bir sezonda en fazla puan toplayarak şampiyon olan takım unvanını aldı. Bu sezonki 15. yenilgisini alan ve 41 puanda kalan Konyaspor ise Ankaragücü'nün Trabzonspor'a mağlup olmasıyla birlikte ligi 16. sırada tamamladı ve kümede kaldı.

MAÇTAN DAKİKALAR

7. dakikada Köhn'ün ortasında topu göğsüyle alan Icardi'nin şutunda, Hadebe'nin müdahalesiyle top kornere çıktı.

8. dakikada Mertens'in sağdan kullandığı kornerde, Abdülkerim Bardakcı'nın kafa vuruşunda, top direkten döndü.

15. dakikada Kaan Ayhan'ın sağ kanattan ortasında Kerem Aktürkoğlu'nun kafa vuruşunda, kaleci Slowik meşin yuvarlağı kornere çeldi.

29. dakikada sarı kırmızılılar öne geçti. Köhn'ün sol kanattan ortasında Icardi'nin kafa vuruşunda, meşin yuvarlak ağlara gitti: 0-1

45+4. dakikada Mertens'in soldan kullandığı korner atışında Davinson Sanchez'in kafa vuruşunda, top az farkla auta çıktı.

Karşılaşmanın ilk yarısı sarı kırmızılıların 1-0'lık üstünlüğü ile tamamlandı.

49. dakikada Guilherme'nin sol taraftan kullandığı serbest vuruşta Cikalleshi'nin kafa vuruşunda, top üstten auta çıktı.

51. dakikada konuk ekip farkı ikiye çıkardı. Barış Alper Yılmaz'ın ara pasına hareketlenen Torreira'nın bekletmeden yerden ortasında Icardi, topukla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 0-2

53. dakikada sarı kırmızılılar farkı üçe çıkardı. Kaan Ayhan'ın pasında ceza yayı üzerinde topla buluşan Berkan Kutlu'nun bekletmeden vuruşunda, top ağlara gitti: 0-3

56. dakikada Icardi'nin kaleyi karşıdan gören noktadan kullandığı serbest vuruşta, top az farkla auta çıktı.

78. dakikada Muhammet Demir'in pasında ceza sahası dışında topla buluşan Prip'in sert şutunda, top ağlara gitti: 1-3

Karşılaşma, konuk ekibin 3-1 üstünlüğüyle sona erdi.

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