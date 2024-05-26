Galatasaray Konyaspor’u 3-1 mağlup etti! GS Konyaspor geniş maç özeti: Galatasaray şampiyonluk kutlamaları başladı

Galatasaray'a galibiyeti getiren golleri 29 ile 51. dakikalarda Mauro Icardi ve 53. dakikada Berkan Kutlu kaydetti.

Galatasaray bu sonuçla puanını 102'ye bir sezonda en fazla puan toplayarak şampiyon olan takım unvanını aldı. Bu sezonki 15. yenilgisini alan ve 41 puanda kalan Konyaspor ise Ankaragücü'nün Trabzonspor'a mağlup olmasıyla birlikte ligi 16. sırada tamamladı ve kümede kaldı.