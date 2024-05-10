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Milli tekvandocu Enbiya Taha Biçer Norveçli rakibini yenerek altın madalya kazandı

ahaber.com.tr Damla Karasu
Giriş Tarihi: 10.05.2024 Güncelleme Tarihi: 10.05.2024
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Milli tekvandocu Enbiya Taha Biçer Norveçli rakibini yenerek altın madalya kazandı

Son dakika haberleri... Milli tekvandocu Enbiya Taha Biçer, Avrupa Şampiyonası'nda erkekler 87 kiloda finalde Norveç'ten Richard Andre Ordemann'ı yenerek altın madalya kazandı.

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