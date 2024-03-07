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Süper Lig'de 29. haftanın hakemleri açıklandı

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Giriş Tarihi: 07.03.2024
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Süper Lig’de 29. haftanın hakemleri açıklandı

Son dakika haberi...Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig'in 29. haftasında görev alacak hakemleri duyurdu.

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