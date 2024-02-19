Galatasaray-Fenerbahçe Süper Kupa maçı ne zaman oynanacak? Ender Bilgin A Haber'e konuştu: İptal iddiaları açıklamanın yanlış anlaşılmasından kaynaklı
Demirören Haber Ajansı'nın saat 12.08'de geçtiği haberde Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanacak Süper Kupa maçının iptal edildiği belirtildi. Ancak bu haber sonrası Fenerbahçe tarafından yapılan Süper Kupa açıklamasının yanlış anlaşıldığı ve dev derbinin iptal edilmediği ortaya çıktı. Konuya ilişkin A Haber ekranlarına konuk olan A Spor Yayın Koordinatörü Ender Bilgin "Süper Kupa'nın oynanacağı tarihi TFF duyuracak. Ancak ne zaman açıklanacağı henüz belirli değil." ifadelerini kullandı.
DHA tarafından saat 12.08'de geçilen haberde "29 Aralık 2023 tarihinde Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanması planlanan Süper Kupa mücadelesi, katılımcı takımlar ve Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) arasında verilen ortak mutabakat neticesinde iptal edildi." ifadeleri kullanıldı.
HABER YANLIŞ ANLAŞILDI
Bu haber sonrası çok sayıda medya kuruluşu maçın tamamen iptal edildiğine yönelik haberler yaparken bu durumun bir yanlış anlaşılmadan kaynaklı olduğu anlaşıldı.
Konuya ilişkin A Haber ekranlarına konuk olan A Spor Yayın Koordinatörü Ender Bilgin detayları canlı yayında paylaştı:
"AÇIKLAMA YANLIŞ ANLAŞILDI"
Fenerbahçe kulübünün yapmış olduğu açıklama yanlış yorumlandı. Açıklamada Süper Kupa ile ilgili kendilerinin hedef gösterildiklerinin ve bu konuda CİMER'e başvuru yapıldığını anlatıyor. Fenerbahçe bu konuda alınan cevabı paylaştı.
TARİHİ TFF DUYURACAK
Bu açıklamanın ilk paragrafında "9 Aralık 2023 tarihinde Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanması planlanan Süper Kupa mücadelesi, katılımcı takımlar ve Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) arasında verilen ortak mutabakat neticesinde iptal edildi." cümlesi var. Burada bazı medya kuruluşları Süper Kupa tamamen iptal edilmiş diyerek bir yorum çıkarmış. Süper Kupa'nın oynanacağı tarihi TFF duyuracak. Ancak ne zaman açıklanacağı henüz belirli değil. Ancak önümüzdeki bir iki ay içerisinde Nisan ayında oynanabilir.
İŞTE FENERBAHÇE'NİN AÇIKLAMASI
Fenerbahçe, 29 Aralık 2023 tarihinde Galatasaray ile Fenerbahçe arasında Suudi Arabistan'da oynanması planlanan Süper Kupa mücadelesinin iptal edilme süreci hakkında açıklama yayımladı.
Geçtiğimiz sezonun Türkiye Kupası şampiyonu Fenerbahçe ile Süper Lig şampiyonu Galatasaray arasında 29 Aralık 2023 tarihinde Suudi Arabistan'da oynanması gereken fakat ileri bir tarihe ertelenen Süper Kupa müsabakası hakkında sarı-lacivertli kulüpten açıklama geldi. Fenerbahçe'nin resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"29 Aralık 2023 tarihinde Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanması planlanan Süper Kupa mücadelesi, katılımcı takımlar ve Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) arasında verilen ortak mutabakat neticesinde iptal edilmiştir. İptal kararının, TFF ve Kulüpler nezdinde kamuoyuna açıklanmasını takiben, yaşanan süreçlerle ilgili manipülasyon içeren birçok bilgi servis edilerek, Başkanımız Ali Y. Koç hakkında asılsız iftira ve ithamlarda bulunulmuştur. Gerek yapılan yayınlar, gerekse görsel medyada yazılan haber ve yorumlarla birlikte sosyal medyada yapılan paylaşımlar da göz önünde bulundurulduğunda, konunun odağının Süper Kupa finali olmadığı net bir şekilde görülmektedir.
TFF ve katılımcı diğer kulüp tamamen göz ardı edilerek, tüm olayların sorumluluğunun Başkanımız Ali Y. Koç özeline atfedilmeye çalışılması üzerine, devletimizin ilgili kurumlarına yaşanan tüm süreçlerin detaylıca araştırılması yönünde taleplerimiz olmuştur. Bu talepler kapsamında; 3 Ocak 2024 tarihinde ve 14 Şubat 2024 tarihinde olmak üzere 2 kez Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'ne, 5 Ocak 2024 tarihinde TFF'ye, 14 Şubat 2024 tarihinde T.C. Adalet Bakanlığı'na ve yine aynı tarihte Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi'ne (CİMER) başvuruda bulunulmuştur. Başvurularımıza yönelik bugüne kadar tarafımıza sadece aşağıda görüleceği şekilde CİMER tarafından yanıt gelmiştir. T.C. Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi (CİMER)'ne yapmış olduğunuz 2400617193 sayılı başvurunuz 16.02.2024 tarihinde cevaplanmıştır.
Cevap Metni: Her türlü futbol faaliyetini milli ve milletler arası kurallara göre yürütmek, teşkilatlandırmak, geliştirmek ve Türkiye'yi futbol konusunda yurt içinde ve yurt dışında temsil etmek üzere, özel hukuk hükümlerine tabi, tüzel kişiliğe sahip, özerk Türkiye Futbol Federasyonu'nun kurulması, teşkilat, görev ve yetkilerine ait esas ve usuller 5894 sayılı Türkiye Futbol Federasyonu Kuruluş ve Görevleri Hakkındaki Kanun'da düzenlenmiştir. Gerek 5894 sayılı Kanun ve gerekse FIFA ve UEFA kurallarına göre Türkiye Futbol Federasyonu özerk olup, Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın federasyon kararları ve işlemleri üzerinde hiyerarşik veya idari vesayet yetkisi bulunmamaktadır. Bu sebeple TFF ile ilgili başvurulara Gençlik ve Spor Bakanlığınca yapılabilecek herhangi bir işlem bulunmadığından söz konusu başvurunuzu doğrudan Türkiye Futbol Federasyonu'na yapmanız gerekmektedir."
Hem Kulübümüzü hem de Başkanımız Ali Y. Koç'u hedef alan algı çalışmalarının sonucunda, kamuoyunda oluşan bilgi kirliğinin sona erdirilmesi konusundaki kararlı duruşumuz devam edecektir. İlgili başvurularımızın ısrarla takipçisi olacağımızı kamuoyunun bilgisine sunarız."
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