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A Milli Takım son virajda! Montella'dan Galler karşısında sürpriz tercih! Galler-Türkiye maçının muhtemel 11'i...

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Giriş Tarihi: 21.11.2023 Güncelleme Tarihi: 21.11.2023
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A Milli Takım son virajda! Montella’dan Galler karşısında sürpriz tercih! Galler-Türkiye maçının muhtemel 11’i...

A Milli Futbol Takımı, UEFA 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) eleme maçında grubu lider tamamlamak için Galler ile deplasmanda karşılaşacak. Saat 22.45'te başlayacak karşılaşmada Emre Akbaba sakatlığı nedeniyle forma giyemeyecek. İşte maçın muhtemel 11'leri...

A Milli Futbol Takımı, UEFA 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri D Grubu sekizinci ve son maçında bugün deplasmanda Galler ile karşı karşıya gelecek.

MAÇ 22.45'TE BAŞLAYACAK

Bugün Cardiff City Stadı'nda oynanacak maç TSİ 22.45'te başlayacak. Galler - Türkiye maçı TRT 1'den naklen yayımlanacak.

KAYBETMEZSEK LİDER ÇIKACAĞIZ

EURO 2024'e katılma hakkını son maçlar öncesinde elde eden A Milli Futbol Takımı, Galler deplasmanında kaybetmemesi halinde grup lideri olarak Almanya'nın ev sahipliği yapacağı turnuvaya katılacak.

Son maçlar öncesinde Türkiye 16 puanla liderlik koltuğunda yer alırken, sahasında Ermenistan'ı konuk edecek Hırvatistan ise 13 puanla ikinci sırada bulunuyor. Galler ise 11 puan ile 3. sıraya sahip.

EMRE AKBABA SAKAT

A Milli Futbol Takımı'nda kadrodan çıkarılan Emre Akbaba bu mücadelede forma giyemeyecek.

ADAY KADRO

A Milli Takım'ın aday kadrosunda şu isimler yer alıyor:

Kaleci: Altay Bayındır (Manchester United), Ertaç Özbir (Yukatel Adanademirspor), Mert Günok (Beşiktaş), Uğurcan Çakır (Trabzonspor)

Defans: Ferdi Kadıoğlu (Fenerbahçe), Zeki Çelik (Roma), Abdülkerim Bardakçı (Galatasaray), Cenk Özkacar (Valencia), Çağlar Söyüncü (Atletico Madrid), Kaan Ayhan (Galatasaray), Ozan Kabak (Hoffenheim), Samet Akaydın (Fenerbahçe), Eren Elmalı (Trabzonspor), Rıdvan Yılmaz (Rangers)

Orta saha: Berat Özdemir (Trabzonspor), Berkan Kutlu (Genoa), İsmail Yüksek (Fenerbahçe), Salih Özcan (Borussia Dortmund)

Forvet: Abdülkadir Ömür (Trabzonspor), İrfan Can Kahveci (Fenerbahçe), Yusuf Sarı (Yukatel Adana Demirspor), Barış Alper Yılmaz (Galatasaray), Kerem Aktürkoğlu (Galatasaray), Kenan Yıldız (Juventus), Bertuğ Yıldırım (Rennais), Yusuf Yazıcı (Lille)

MUHTEMEL 11

Uğurcan; Zeki, Samet, Abdülkerim, Ferdi, İsmail, Salih; İrfan Can, Yusuf, Kerem, Kenan

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