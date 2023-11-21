A Milli Takım son virajda! Montella’dan Galler karşısında sürpriz tercih! Galler-Türkiye maçının muhtemel 11’i...

KAYBETMEZSEK LİDER ÇIKACAĞIZ

EURO 2024'e katılma hakkını son maçlar öncesinde elde eden A Milli Futbol Takımı, Galler deplasmanında kaybetmemesi halinde grup lideri olarak Almanya'nın ev sahipliği yapacağı turnuvaya katılacak.

Son maçlar öncesinde Türkiye 16 puanla liderlik koltuğunda yer alırken, sahasında Ermenistan'ı konuk edecek Hırvatistan ise 13 puanla ikinci sırada bulunuyor. Galler ise 11 puan ile 3. sıraya sahip.