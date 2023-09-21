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Barcelona'da Xavi'den İlkay Gündoğan'a şaşırtan iltifat

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Giriş Tarihi: 21.09.2023
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Barcelona’da Xavi’den İlkay Gündoğan’a şaşırtan iltifat

Barcelona Teknik Direktörü Xavi Hernandez, geçtiğimiz sezon Manchester City'de kazanılmadık kupa bırakmayan yeni transferi İlkay Gündoğan hakkında övgü dolu ifadeler kullandı. Şampiyonlar Ligi'nin açılış maçında Antwerp'i 5-0 geçtikten sonra değerlendirmelerde bulunan İspanyol hoca, Türk Asıllı Alman orta sahasına değindi. İşte tüm detaylar...

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde dün gece Antwerp engelini 5-0'lık net skorla geçen Barcelona'da teknik direktör Xavi Hernandez konuştu. İspanyol çalıştırıcı, tecrübeli orta saha İlkay Gündoğan hakkında övgü dolu mesajlar verdi.UEFA Şampiyonlar Ligi'nde dün gece Antwerp engelini 5-0'lık net skorla geçen Barcelona'da teknik direktör Xavi Hernandez açıklamalarda bulundu. İspanyol çalıştırıcı, tecrübeli orta saha oyuncusu hakkında methiyeler düzdü.

'CENNETTEN GÖNDERİLDİ'

Manchester City'den ayrıldıktan sonra bedelsiz bir şekilde Barcelona'ya transfer olan İlkay Gündoğan'la ilgili konuşan Xavi Hernandez, "İlkay topa sahip olduğu zaman her şey daha güzel oluyor. İlkay her şeyi mükemmel yapıyor, kesinlikle her şeyi" açıklamasını yaptı.

İlkay Gündoğan'ın mükemmel bir futbolcu olduğunu belirten Xavi Hernandez, "Eğer bu kadar iyi performans gösteriyorsak kesinlikle İlkay sayesinde. İlkay bize kesinlikle cennetten gönderildi. Mükemmel bir oyuncu, izlemesi tam bir keyif" ifadelerini kullandı.

İLKAY'IN PERFORMANSI

32 yaşındaki orta saha bu sezon Barcelona formasını 6 resmi maçta giydi. İlkay Gündoğan bu müsabakalarda takım arkadaşlarına 3 gol pası verdi. Barcelona ile sözleşmesi 30 Haziran 2025'te sona erecek İlkay Gündoğan'ın güncel piyasa değeri 20 milyon euro. HeBler 06 altyapısında futbola başlayan İlkay Gündoğan daha sonra Schalke 04, SSV Buer, VFL Bochum, Nürnberg, Borussia Dortmund ve Manchester City formaları giydi. Almanya Milli Takımı'nda 69 maça çıkan tecrübeli orta saha, 17 gol sevinci yaşadı.

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