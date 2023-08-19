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Süper Lig'de yılın ilk derbisi! CANLI | Galatasaray – Trabzonspor (CANLI ANLATIM) Galatasaray – Trabzonspor maçından ilk düdük sesi!

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Giriş Tarihi: 19.08.2023 Güncelleme Tarihi: 19.08.2023
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Süper Lig’de yılın ilk derbisi! CANLI | Galatasaray – Trabzonspor CANLI ANLATIM Galatasaray – Trabzonspor maçından ilk düdük sesi!

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Trabzonspor'u konuk ediyor. Cimbom'da kritik maç öncesinde tek hedef bu zorlu deplasmandan galibiyetle dönmek. Sezonun ilk derbisinde puan kaybına tahammülü olmayan sarı-kırmızılı ekip taraftarı önünde 3 puanı almayı hedefliyor. Galatasaray - Trabzonspor maçının ilk 11'leri belli oldu. Galatasaray – Trabzonspor maçının canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz...

Trendyol Süper Lig'de sezonun Galatasaray - Trabzonspor arasından oynanan ilk derbisinde maç başladı.

2023-2024 sezonunu Kayserispor deplasmanında açan son şampiyon Galatasaray, ligdeki ilk iç saha maçına Trabzonspor karşılaşmasıyla çıkıyor.

Kayserispor mücadelesinden golsüz beraberlikle ayrılan sarı-kırmızılılar, bu akşam mutlak galibiyeti hedefliyor.

İŞTE GALATASARAY-TRABZONSPOR MAÇI 11'LERİ

GALATASARAY: Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Angelino, Oliveira, Torreira, Barış Alper, Mertens, Kerem, Icardi

TRABZONSPOR: Uğurcan, Larsen, Benkovic, Denswil, Eren, Kourbelis, Abdülkadir, Bakasetas, Bardhi, Trezeguet, Umut Bozok

SEZONUN İLK DERBİSİ

Yeni sezonun ilk derbisine her iki takım da yenilenen kadrosuyla sahada mücadele edecek. Galatasaray'a karşı oynadığı son 5 deplasman maçında 2 galibiyet, 2 mağlubiyet ve 1 beraberlik alan bordo-mavili takım, yeni sezondaki ilk zor sınavında sahadan 3 puan arayacak. Bjelica'nın tüm planları hazır.

GÖZLER ICARDI'DE

Geçen sezon derbilerde fırtına gibi esen Mauro İcardi, bugün yine takımın en önemli gol ayağı olacak. Arjantinli oyuncu, geçen yıl çıktığı 5 derbide 6 gol ve 1 asistle oynarken; Trabzonspor'a karşı da 1 gol ve 1 asistle yıldızlaşmıştı. Şampiyonlar Ligi elemelerindeki Ljubljana mücadelesinde galibiyeti getiren İcardi, Fırtına'yı bugün de boş geçmek istemiyor.

İSTANBUL'DA FARK BÜYÜK

İki ekip arasında İstanbul'da yapılan 50 lig karşılaşmasında ev sahibi Galatasaray 26, konuk Trabzonspor 12 kez galip geldi. İstanbul'daki 12 mücadele beraberlikle sonuçlanırken, Galatasaray'ın 68 golüne karşılık, Trabzonspor 55 golle yanıt verdi. Öte yandan Galatasaray, en farklı skorlu galibiyetini 26 Mayıs 2001'de 4-0'lık sonuçla aldı. Trabzonspor ise 2018- 2019'da Trabzon'daki lig karşılaşmasında aynı skorla rakibini yendi.

BÜYÜK MAÇLARIN TAKIMI

Fırtına, son yıllarda derbilerde iyi sonuçlar alıyor. Önceki teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde 3 büyük rakibi karşısında deplasmanda 1 kez kaybetmişti. Bordo-mavililer; F.Bahçe, G.Saray ve Beşiktaş ile deplasmanda oynadığı 7 karşılaşmada 3 galibiyet, 3 beraberlik elde etti ve 1 kez yenildi.

KAPALI GİŞE OLACAK

Galatasaray-Trabzonspor karşılaşmasına futbolseverlerin ilgisi büyük oldu. Rams Park'ta oynanacak mücadele için satışa çıkan tüm biletler tükendi. Bordo-mavili ekip için ayrılan deplasman tribünündeki tüm koltuklar da satıldı. Dev karşılaşmanın kapalı gişe oynanması bekleniyor.

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