Süper Lig'de yılın ilk derbisi! CANLI | Galatasaray – Trabzonspor (CANLI ANLATIM) Galatasaray – Trabzonspor maçından ilk düdük sesi!

GÖZLER ICARDI'DE

Geçen sezon derbilerde fırtına gibi esen Mauro İcardi, bugün yine takımın en önemli gol ayağı olacak. Arjantinli oyuncu, geçen yıl çıktığı 5 derbide 6 gol ve 1 asistle oynarken; Trabzonspor'a karşı da 1 gol ve 1 asistle yıldızlaşmıştı. Şampiyonlar Ligi elemelerindeki Ljubljana mücadelesinde galibiyeti getiren İcardi, Fırtına'yı bugün de boş geçmek istemiyor.