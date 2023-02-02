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Haberler Spor Haberleri ADANA DEMİRSPOR-FB MAÇI CANLI İZLE | 2 Şubat Fenerbahçe maçı full HD, kesintisiz, bedava anlık canlı takip linki! Şifresiz nereden izlenir?

ADANA DEMİRSPOR-FB MAÇI CANLI İZLE | 2 Şubat Fenerbahçe maçı full HD, kesintisiz, bedava anlık canlı takip linki! Şifresiz nereden izlenir?

SPOR ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 02.02.2023 Güncelleme Tarihi: 02.02.2023
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ADANA DEMİRSPOR-FB MAÇI CANLI İZLE | 2 Şubat Fenerbahçe maçı full HD, kesintisiz, bedava anlık canlı takip linki! Şifresiz nereden izlenir?

Adana Demirspor-Fenerbahçe maçı canlı takibi için araştırmalar başladı. Spor Toto Süper Lig heyecanı 22. haftada kaldığı yerden devam ederken Fenerbahçe deplasmanda Adana Demirspor ekibi ile mücadele edecek. Nefeslerin tutulduğu maç 02 Şubat Perşembe saat 20.00'da başlayacak. Peki Adana Demirspor-Fenerbahçe maçı nasıl canlı izlenir?

Adana Demirspor-Fenerbahçe maçını canlı takip etmenin yolu arama motorlarında araştırılıyor. Şampiyonluk peşinde koşan Fenerbahçe Süper Lig 22. haftasında Adana Demirspor evine konuk oluyor. Arama motorlarında futbolseverler, "Fenerbahçe maçı full HD, kesintisiz canlı takip" şeklinde aratılmalar yapıyor. İşte Adana Demirspor-Fenerbahçe maçı anlık, bedava, şifresiz canlı takip linki...

ADANA DEMİRSPOR FENERBAHÇE MAÇI CANLI İZLE!

Adana Demirspor - Fenerbahçe maçı 2 Şubat Perşembe günü saat 20:00'de beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanacak.

ADANA DEMİRSPOR FENERBAHÇE MAÇI CANLI TAKİP LİNKİ İÇİN TIKLAYIN!

Adana Demirspor-Fenerbahçe maçı şifreli bir platform olan beIN Sports ekranlarında yayınlanacağı için anlık canlı izlemek isteyenlerin gerekli üyelik işlemini tamamlayarak belirlenen ücreti ödemeleri gerekmektedir. Şifresiz izlemenin bir yolu bulunmuyor.

İŞTE MAÇIN 11'LERİ

Adana Demirspor: Ertaç, Svensson, Mert, Semih, Rodrigues, Stambouli, Ndiaye, Belhanda, Akintola, Onyekuru, Emre Akbaba.

Fenerbahçe: Altay, Ferdi, Samet, Szalai, Lincoln, Arao, Mert Hakan, İrfan, Rossi, Valencia, Batshuayi

SON MAÇI KANARYA KAZANDI

Adana Demirspor ile Fenerbahçe, ligde 38. kez mücadele edecek. Geride kalan 37 maçta sarı-lacivertliler 22 galibiyet elde ederken, 5 kez de Adana ekibi hanesine 3 puan yazdırdı. 10 müsabaka ise beraberlikle noktalandı. Fenerbahçe'nin 75 golüne, Adana Demirspor 29 golle yanıt verdi. Bu sezon ligin yarısında Kadıköy'de oynanan karşılaşmayı Fenerbahçe 4-2'lik skorla kazanmıştı.

2 İSİM YOK

Fenerbahçe'de sakatlığı süren Joao Pedro ile Kasımpaşa maçında sarı kart görerek cezalı duruma düşen Miguel Crespo, takımdaki yerlerini alamayacak.

ÇOK SAYIDA İSİM SINIRDA

Sarı-lacivertlilerde Ferdi Kadıoğlu, Serdar Aziz, Mert Hakan Yandaş, Gustavo Henrique, Attila Szalai, Michy Batshuayi, Emre Mor ve Miha Zajc sarı kart ceza sınırında bulunan isimler. Bu futbolcular, Adana Demirspor karşısında sarı kart görmeleri durumunda 23. haftada oynanacak Konyaspor maçında cezalı duruma düşecek.

FENERBAHÇE'NİN KARNESİ

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'de bu sezon dış sahada 9 karşılaşmaya çıktı. Bu mücadelelerde 6 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgi alan Kanarya, 19 puan topladı. Rakip filelere 20 gol atan sarı-lacivertliler, kalesinde 8 gol gördü. Jorge Jesus'un takımı, deplasmanda oynadığı son 3 dış saha maçını kazanarak hanesine 9 puan yazdırdı.

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