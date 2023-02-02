ADANA DEMİRSPOR-FB MAÇI CANLI İZLE | 2 Şubat Fenerbahçe maçı full HD, kesintisiz, bedava anlık canlı takip linki! Şifresiz nereden izlenir?

SON MAÇI KANARYA KAZANDI

Adana Demirspor ile Fenerbahçe, ligde 38. kez mücadele edecek. Geride kalan 37 maçta sarı-lacivertliler 22 galibiyet elde ederken, 5 kez de Adana ekibi hanesine 3 puan yazdırdı. 10 müsabaka ise beraberlikle noktalandı. Fenerbahçe'nin 75 golüne, Adana Demirspor 29 golle yanıt verdi. Bu sezon ligin yarısında Kadıköy'de oynanan karşılaşmayı Fenerbahçe 4-2'lik skorla kazanmıştı.