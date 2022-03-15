15 Mart 2022, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Spor Haberleri Galatasaray - Barcelona maçını İtalyan Daniele Orsato yönetecek

Galatasaray - Barcelona maçını İtalyan Daniele Orsato yönetecek

SPOR
Giriş Tarihi: 15.03.2022
ABONE OL
Galatasaray - Barcelona maçını İtalyan Daniele Orsato yönetecek

Son dakika haberine göre: Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ikinci maçında Barcelona ile oynayacağı karşılaşmayı İtalyan Daniele Orsato yönetecek.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA