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Fenerbahçe Frankfurt maçı Exxen TV canlı izle! Frankfurt Fenerbahçe maçı şifresiz canlı izleme yolları...

SPOR ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 16.09.2021 Güncelleme Tarihi: 16.09.2021
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Fenerbahçe Frankfurt maçı Exxen TV canlı izle! Frankfurt Fenerbahçe maçı şifresiz canlı izleme yolları...

Fenerbahçe Eintracht Frankfurt maçı Exxen TV canlı izlemek için detaylar sorgulanan konular arasında yer alıyor. Şampiyonlar Ligi ve Uefa Avrupa Ligi karşılaşmaları Exxen üzerinden canlı olarak yayınlanıyor. Mücadeleleri izlemek isteyen vatandaşlar canlı yayın için detayları merak ediyor. Temsilcimiz Fenerbahçe'nin Frankfurt ile karşılaşması 22:00'da başlayacak. İşte, Frankfurt Fenerbahçe maçı şifresiz canlı izleme yolları...

Frankfurt Fenerbahçe maçı şifresiz canlı izleme yolları sorgulanan konular arasında yer alıyor. UEFA Avrupa Ligi karşılaşmaları bu sene Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu EXXEN TV üzerinden yayınlanacak. Temsilcilerimizden Fenerbahçe, Alman takımlarından Frankfurt ile karşılacak. Saat 22:00'da başlayacak mücadeleyi canlı izlemek isteyenler detayları merak ediyor. Sizler için gelişmeleri haberimizde derledik. İşte, Fenerbahçe Frankfurt maçı Exxen TV canlı izlemek için detaylar...

EINTRACHT FRANKFURT - FENERBAHÇE NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Eintracht Frankfurt ile Fenerbahçe arasındaki UEFA Avrupa Ligi maçı, 16 Eylül 2021 Perşembe günü oynanacak. Mücadele, saat 22.00'de başlayacak.

Fenerbahçe maçı, Exxen platformundan canlı yayınlanacak ve şifreli olacak.

FENERBAHÇE-FRANKFURT MAÇI CANLI ANLATIM

SARI-LACİVERTLİLERDE 8 EKSİK

Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira, Eintracht Frankfurt karşısına 8 oyuncusundan yoksun çıkacak. Sarı-lacivertli ekipte; İrfan Can, Tisserand, Nazım, Sosa ve Miha Zajc sakatlıkları sebebiyle forma giyemeyecek. Pereira, UEFA listesinde yer almayan Miguel Crespo, Burak Kapacak ve Serdar Dursun'a da görev veremeyecek.

SAKATLIKLARINI ATLATAN ÜÇ OYUNCU KAMP KADROSUNA DAHİL EDİLDİ

Fenerbahçe'de sakatlıklarını atlatan üç oyuncu ise Eintracht Frankfurt maçı için açıklanan kamp kadrosunda kendisine yer buldu. Uzun süreli sakatlıklarını atlatan Dimitris Pelkas ile Filip Novak'ın yanı sıra Süper Lig'de geçtiğimiz hafta oynanan Demir Grup Sivasspor maçında forma giyemeyen Ferdi Kadıoğlu, teknik direktör Vitor Pereira'nın görev vermesi halinde forma giyebilecek.

FENERBAHÇE'NİN KAMP KADROSUNDA ŞU İSİMLER YER ALIYOR;

Altay Bayındır, Berke Özer, Ertuğrul Çetin, Attila Szalai, Serdar Aziz, Min-Jae Kim, Filip Novak, Osayi-Samuel, Ferdi Kadıoğlu, Luiz Gustavo, Mer Hakan Yandaş, Max Meyer, Fatih Şanlıtürk, Arda Güler, Mesut Özil, Dimitris Pelkas, Muhammed Gümüşkaya, Diego Rossi, Enner Valencia, Mergim Berisha.

EINTRACHT FRANKFURT'TA TEKNİK DİREKTÖR CEZALI

Fenerbahçe'nin rakibi Eintracht Frankfurt'un teknik direktörü Oliver Glasner, cezası sebebiyle takımının başında yer alamayacak. Wolfsburg'u çalıştırdığı dönemde aldığı ceza sebebiyle Fenerbahçe maçında olmayacak Oliver Glasner'in yerine yardımcısı Michael Angerschmid görev alacak.

Alman ekibinde ayrıca dizinden operasyon geçiren ve uzun süre sahalardan uzak kalacak takım kaptanı Sebastian Rode, sahada yer alamayacak.

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