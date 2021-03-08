Spor camiası 8 Mart Kadınlar Günü'nü kutladı

HENTBOL FEDERASYONU

Toplumun temelini aile, ailenin temelinin ise kadınların varlığına bağlı olduğu bir dünyada emekleri ve fedakarlıkları ile hayatlarımızın temel taşları olan kadınlarımızın, Dünya Kadınlar Günü'nü tebrik ederiz.

Türk hentboluna oyuncu, antrenör, hakem ve idareci olarak katkısı olmuş kadınlarımız başta olmak üzere; tüm kadınların "8 Mart Dünya Kadınlar Günü"nü kutlar, her alanda gösterdikleri başarılardan dolayı kendilerine saygılarımızı sunarız.

Kadına şiddetin sona ermesi temennisiyle "Kadına Şiddete Hayır" diyoruz...

BEŞİKTAŞ BAŞKANI AHMET NUR ÇEBİ

"Ülkemizin bağımsızlığa kavuşması için yapılan Kurtuluş Savaşı'nda en ön saflarda yer almış; Halide Edip Adıvar, Şerife Bacı, Halime Çavuş ve nice kadın kahramanlarımız, Cumhuriyet'in ilanından sonra Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün öncülüğünde hak ettikleri konuma erişmiş ve modern yaşamın her alanında kendilerini gösterme fırsatı bulmuşlardır.

Tarih boyunca hep baş tacı ettiğimiz kadınlarımız, günümüz dünyasında kutsal annelik görevinin yanında iş hayatında da varlıklarını sürdürerek aile ve ülke ekonomisine büyük katkılar sağlamaktadır.

Kulübümüz bünyesinde yer alan değerli kadın sporcularımız ve çalışanlarımız ile iftihar ediyor, Beşiktaşımıza yapmış oldukları kıymetli katkılar nedeniyle Beşiktaş JK Başkanı olarak kendilerine sonsuz şükranlarımı sunuyorum.

Bu duygularla, '8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nü kutlar; kadınlarımıza aile ve iş yaşamında sağlık, başarı ve mutluluk dilerim."