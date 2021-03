Spor camiası 8 Mart Kadınlar Günü'nü kutladı

VOLEYBOL FEDERASYONU BAŞKANI MEHMET AKİF ÜSTÜNDAĞ

"Bugün, toplumu oluşturan, güzelleştiren, her yerde izleri olan kadınlarımızın günü.

Aslında bir gün değil, her gün onların günü. Şöyle bir etrafınıza bakın, gördüğümüz her şeyde, işittiğimiz her seste onların emekleri, onların izleri var. Spor, çok renkli, çok sesli, çok evrensel bir yapı; açıkçası tüm güzelliği de bu farklılıklarından geliyor.

Voleybol, ülkemizde her gün artan başarılarıyla daha da öne çıkıyor. Özellikle kadınlarımızın bu branştaki başarılarına hepimiz şahit oluyoruz. Kazanılan pek çok derece, kupa var. 2003 ve 2019 Avrupa Şampiyonalarında ikincilik, 2012 ve 2020 Olimpiyatlarına katılma hakkı, alt yapılarda Avrupa, Balkan Şampiyonlukları, dünya sıralamaları... Şimdi de her sporcunun hayalini kurduğu Olimpiyat Oyunlarına gidiyoruz.

A Milli Kadın Voleybol Takımımız ilk defa 2012 Londra Olimpiyatları'nda bu hayali gerçeğe dönüştürdü ve Türk voleybolu ilk defa olimpiyatta temsil edildi. Filenin Sultanları, Tokyo Olimpiyatları'nda da bu yıl mücadele edecek. Dünyanın izleyeceği, yakından takip edeceği bu organizasyonda olmaktan çok gurur duyuyorum. Orada sadece 12 oyuncu olmayacak, tüm Türkiye, tüm kadınlar, tüm kız çocukları oynayacağımız maçlarda yanımızda olacak, buna canı gönülden inanıyorum.

Tüm bu bahsettiğim dereceler, kupalar, hepsi çok kıymetli başarılar ve hepsi de kadınlarımızın eseri. Onlar bu dereceleri sadece kazanmakla kalmıyor; pek çok insana, kadınlara, genç kadınlara, kız çocuklarına örnek oluyor ve onlara hiçbir şeyin imkânsız olmadığını gösteriyorlar.

Sözlerime son verirken dileğim şudur: Şiddetsiz, sağlıklı ve eşit günler hepimizin olsun.

Hayatın her alanında: evde, okulda, iş hayatında, sporda, olimpiyatta, başarıda, kürsüde, şampiyon: KADIN

Tüm kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlu olsun.

Ayrıca bu anlamlı günde, başta Federasyonumuzun bünyesinde görev yapan çalışanlarımız olmak üzere, tüm kadın sporcu, antrenör ve kulüp yetkililerine sağlık, mutluluk ve başarılar dilerim."