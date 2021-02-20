CANLI | Denizlispor Gençlerbirliği maçı canlı anlatım izle! Kıran kırana maç
CANLI | Denizlispor Gençlerbirliği maçı canlı anlatım izle | Süper Lig'de son sırada yer alan Yukatel Denizlispor, 26. hafta mücadelesinde 19. durumdaki Gençlerbirliği'ni konuk ediyor.
Yukatel Denizlispor Süper Lig'in 26. haftasında Gençlerbirliği'ni ağırlıyor. Denizli Atatürk Stadı'nda hakem Tugay Kaan Numanoğlu'nun yönettiği Yukatel Denizlispor-Gençlerbirliği müsabakası, saat 16.00'da başladı. Karşılaşmayı ahaber.com.tr canlı anlatım sayfasından takip edebilirsiniz.
İLK11'LER
Denizlispor: Cenk, Özer, Leismann, Mustafa Yumlu, Ben Mohamed, Murawski, Diskerud, Recep Niyaz, Mesanovic, Sagal, Rodallega
Gençlerbirliği: Nordfeldt, Ömürcan, Arda, Zargo, Polomat, Soner, Piris, Candeias, Furman, Ayite, Sandro
Ligde Göztepe'yi 2-1 mağlup ettikten sonra çıktığı 3 karşılaşmada 1 beraberlik ve 2 yenilgi alan Yukatel Denizlispor, 26. haftaya 18 puanla son sırada girdi. İç sahada son 2 maçında yenilmeyen ve 4 puan toplayan yeşil-siyahlı ekipte cezalı Tiago Lopes yarın forma giyemeyecek.
Son 7 maçtır galip gelemeyen ve bu müsabakalarda sadece 1 puan alabilen Gençlerbirliği ise ligde 20 puanla 19. durumda yer alıyor. Son 5 deplasman maçında sahadan galibiyetle ayrılamayan Başkent temsilcisi, ligde son 3 maçta fileleri havalandıramadı.
Ligin ilk devresinde Gençlerbirliği'ni 2-1 mağlup eden Yukatel Denizlispor, rakibiyle Süper Lig'de oynadığı 41 müsabakada 17 galibiyet, 12 beraberlik ve 12 yenilgi yaşadı. Bu maçlarda 71 gol atan yeşil-siyahlı ekip, kalesinde 60 gol gördü.