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AK Parti Sarıyer'in imar planı sorununu çözdü

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Giriş Tarihi: 23.02.2024
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AK Parti Sarıyer’in imar planı sorununu çözdü

AK Parti Sarıyer Belediye Başkan Adayı Hüseyin Coşkun ve AK Parti İBB Meclis Grubu'nun çabalarıyla Sarıyer’in Boğaziçi Gerigörünüm ve Etkilenme Bölgesi Koruma amaçlı Nazım İmar Planı İBB Meclisi'nde onaylandı.

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