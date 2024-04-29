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1 Mayıs kutlamaları! Bakan Yerlikaya duyurdu: Taksim'de gösteriye izin verilmeyecek

Mehmet Karataş ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 29.04.2024 Güncelleme Tarihi: 29.04.2024
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1 Mayıs kutlamaları! Bakan Yerlikaya duyurdu: Taksim’de gösteriye izin verilmeyecek

Son dakika haberine göre İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya 1 Mayıs kutlamaları hakkında açıklamalarda bulundu. Bakan Yerlikaya, "Taksim Meydanı toplantı ve gösteri yürüyüşleri kanunu kapsamında belirlenen ve ilan edilen yer ve güzergahlar arasında değildir. Çünkü Taksim Meydanı ve çevresi konumu itibarıyla toplantı ve gösteri yürüyüşü için uygun değildir" dedi.

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