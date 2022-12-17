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30 Dakikada ağrılarınızı YOK EDİYOR! Kulağınıza koyup bekletin mucizeye şahit olun! İşte, o yöntem...

SAĞLIK ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 17.12.2022
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30 Dakikada ağrılarınızı YOK EDİYOR! Kulağınıza koyup bekletin mucizeye şahit olun! İşte, o yöntem...

Kokusu nedeniyle çoğu kişinin yanından bile geçmediği sarımsak adeta antibiyotik özelliği taşıyor. Yemeklere lezzet veren sarımsak bazı rahatsızlıkların giderilmesine de yardımcı oluyor. Son yapılan araştırmalarda sarımsak hemen hememn herkesiin yaşadığı bir hastalığa iyi geliyor. İşte, deneyince pişman olmayacağınız o yöntem...

İçeriğinde bulundurduğu A, B1 ve C vitaminleri, selenyum ve çinko mineraller, sayesinde vücuda birçok faydası bulunan sarımsak, yemeklerin yanı sıra bazı hastalıklar için de kullanılıyor. Eski çağlardan beri doğal antibiyotik olarak anılan sarımsağın bu faydasını ilk defa duyacaksınız. Sarımsak, birçok kişinin yaşadığı o hastalığa adeta şifa oluyor. İşte, sarımsak hakkında bilinmeyenler...

AĞRILARINIZA KESİN ÇÖZÜM!

Kokusu nedeniyle çoğu kişin pek hoşlanmadığı sarımsağın faydalarını saymakla bitmez. Sarımsakla ilgili bu sefer yeni bir keşif yapıldı. Kulak ağrısı yediden yetmişe herkesin çektiği rahatsız edici bir rahatsızlıktır. Kulak ağrılarının başlıca nedeni enfeksiyondur. Bu ağrılar zamanda zonklama, yanma ve batma gibi ağrılara neden olur. Sizlere vereceğimiz bu yöntem ile bu ağrılardan anında kurtulacaksınız.

SARIMSAĞI KULAĞINIZA KOYUP YARIM SAAT BEKLEYİN

Bu yönetem için öncelikle 2 kaşık susam yağıyla 1 kaşık ezilmiş sarımsağı pişirin. Soğuyunca yağı süzerek kulağınıza 2-3 damla damlatın. Bir kulak enfeksiyonunuz varsa, bir ipe bağladığınız bir diş sarımsağı kulak dışına yerleştirip yarım saat bekleyin. Ağrınızın geçtiğini göreceksiniz...

PİŞMİŞ SARIMSAĞIN PAYDALARI

Sarımsağın çiğ olarak tüketilmesi daha çok tavsiye edilir. Pişmiş sarımsak daha kolay sindirilir. Sarımsağı az pişmiş olarak tüketirseniz şu faydalarından yararlanabilirsiniz:

Kalp ve damar hastalıklarına karşı faydalıdır. Damarları temizler ve kalp hastalıklarına karşı dirençli olmayı sağlar.

Kan basıncını düşürür. Tansiyonu ve kolesterol seviyesini düzenler.

Pişmiş sarımsak, bağışıklık sistemini güçlendirerek hastalıklara karşı korur.

Vücutta biriken ağır metallerin atılmasına katkı sağlar.

Kemikleri güçlendirir. Kemik ve kas sağlığına iyi gelerek atletik bir yapı kazandırır.

Besin değeri yüksek bir gıda olduğu için yorgunluğun giderilmesine yardımcı eder. Vücudu zinde tutar.

Sağlıklı hücre ölümlerini azaltır. Bedenin genç ve diri kalmasına yardım eder.

İştah açıcı özelliği vardır. Sarımsağın göze faydaları olduğu hakkında bilgiler bulunur.

Antibakteriyel özelliği taşır.

Burunda ya da kulakta kanama varsa mutlaka doktora başvurmanız gerekir. Eğer kulağınızda hafif bir ağrı varsa bu yöntemi deneyebilirsiniz.

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