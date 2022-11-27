Devlet SMA'lı hastaların umudu oldu! Müjdeli haber ailelerin en büyük sevinci oldu
Spinal Müsküler Atrofi (SMA) hastası bebeklere etkisini göstermiş şurup formundaki ikinci bir ilacın kullanımı için işlemlerin başlatılması ailelere umut oldu. İzmir'in Tire ilçesinde yaşayan Spinal Müsküler Atrofi (SMA) Tip 2 hastası 42 aylık Mehmet Ayaz Sındıraç'ın annesi Zeynep Sındıraç, 4 ayda bir kullanmak zorunda oldukları Spinraza ilacı için başvuruda bulunduklarını belirterek, “Bu ilacı alabilmek için 3 gün hastanede kalmamız gerekiyor. Şurup formu kullanılırsa hastanede yatmamıza gerek kalmaz. Ayaz'ı enfeksiyondan korumuş oluruz" dedi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 24 Kasım'da SMA'lı bebekler için oral kullanımı olan, etkisini göstermiş ikinci bir ilacın Bilim Kurulu tarafından önerildiğini belirti, "Bu ilacın kullanıma alınması için işlemleri başlattık" dedi.
Kararı memnuniyetle karşılayan SMA'lı bebeklerin aileleri, Sağlık Bakanlığı'nın karşıladığı Spinraza'nın şurup formundaki halinin (Evrysdi Risdiplam) ağız yoluyla evde dahi kullanılabileceğini kaydetti.
Özel bir şirketin laboratuvarında süt teknikeri olarak çalışırken, SMA Tip 2 hastası Mehmet Ayaz'ın hastalığı nedeniyle tüm zamanını oğluna ayıran Zeynep Sındıraç (29) ve çiftçi Ali Sındıraç (31) da 5 yaşındaki Deniz Sındıraç'tan sonra dünyaya gelen ikinci oğullarının yaşam konforunu arttırmak için ellerinden geleni yapıyor.
Haftada 3 gün evde fizik tedavi alan 12 kilo 240 gram ağırlığındaki oğlu Mehmet Ayaz'ın belli bir diyet programı olduğunu söyleyen Zeynep Sındıraç, teşhisin 15 aylıkken konulduğunu belirterek, "Durumu Mehmet Ayaz 9 aylıkken fark ettim. Ağabeyiyle gelişimi çok farklıydı. Yürütece koyduğumuzda hareket edemiyor, adım atamıyordu. Koltuğa tutunarak ayakta duramıyordu. Kaslarında gelişim geriliği vardı. Ayaz'ın tüm belirtilerine SMA hastalığı uyuyordu. Behçet Uz Çocuk Hastanesi Nöroloji Servisi'nde 2 yıl önce teşhisi konuldu. Spinraza ilacının 7 dozunu aldık. 8'incisi için başvuru yaptık" dedi.
'ŞURUP FORMU KULLANILIRSA HASTANEDE YATMAMIZA GEREK KALMAZ'
Sağlık Bakanlığı'nın açıklamasının ardından ilaçla ilgili araştırmalar yaptıklarını ve bu ilacın Türkiye'de hiç kullanılmadığını öğrendiklerini ifade eden Zeynep Sındıraç, şöyle devam etti:
"Bugüne kadar yaklaşık 200 bebek kampanya sayesinde Zolgensma gen tedavisini aldı. Gözle görülür derecede ilerlemeler var. İsteğimiz tüm tedavi yöntemleri ülkemizde uygulansın. Bugün Spinraza için başvuru yaptık. Fizik puanlaması yapıldı, gerekli evrakları tamamladık. 15-20 gün sonra ilacımız geldiğinde hastaneye yatışımız yapılacak. 3 gün hastanede kalacağız. Daha sonra taburcu ediliriz. Şurup formu kullanılırsa hastanede yatmamıza gerek kalmaz. Ayaz'ı enfeksiyondan korumuş oluruz."
'AYAKTA DURABİLMEK İÇİN ÇABA GÖSTERİYOR'
SMA'da zamanın çok önemli olduğunu belirten Sındıraç, her geçen dakikanın kas kayıplarının artmasına neden olduğunu söyledi. Gen tedavisi için yürüttükleri kampanyanın yüzde 52 seviyesinde olduğunu anlatan Sındıraç, "Ayaz yürüyemiyor. Ayakta duramıyor. Oturabiliyor. Ağabeyi yürüyüp, koşuyor. Ayaz bunları neden yapamadığını soruyor. O da okula gitmek istiyor. Ona daha küçük olduğunu anlatmaya çalışıyoruz. Spinraza ile kaslarını belli seviyede tutmaya çalışıyoruz. Bu ilacı zamanında almaya çalışıyoruz. 4 ayda bir almamız gerekiyor. O ilaç sayesinde edindiğimiz becerileri kaybetmememiz bizim için önemli" ifadelerini kullandı.
'BUGÜNE KADAR ELDE ETTİĞİMİZ BÜTÜN KAZANIMLAR HIZLA YOK OLABİLİR'
Tedavi için zamanlarının kısıtlı olduğuna dikkati çeken Sındıraç, "Ayaz, emeklemeye çalışıyor. Çok kısa da olsa 5 saniyede olsa bunu yapabiliyor. Bizim desteğimizle kalçasından tuttuğumuzda ayakta durabiliyor, bırakınca düşüyor. Ayakta durma çalışmaları yapıyoruz.
Spinraza sayesinde kas kaybımızın minimum seviyede kalması sağlanıyor. SMA'lı çocuklarda maalesef yutma, çiğneme gibi reflekslerin yitirilmesi söz konusu. Cihazlarla beslenen bebekler var. Ayaz biraz daha iyi durumda. Kısıtlı zamanımız var.
Her şey olabilir. Tedarikte bir sıkıntı yaşarsak bugüne kadar elde ettiğimiz bütün kazanımlar hızla yok olabilir. Ailelerin bu konuda duyarlı olmaları gerekir. Evlilik öncesi ve yeni doğan bebeklerde tarama testleri başlatıldı. En azından bundan sonra SMA'lı bebekler doğmaz" diye konuştu.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Survivor 2023 kadrosuna Yalı Çapkını sürprizi! Yalı Çapkını'nın yıldızı Survivor'a mı katılacak? O oyuncu diziden ayrılacak mı?
- KPSS DHBT SORU VE CEVAPLARI ne zaman yayınlanacak? 2022 DHBT sınavı kaç soru sorulacak? DHBT ÇIKMIŞ SORULAR!
- DHBT SINAV SONUÇ TARİHİ! DHBT sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? KPSS DHBT sınavı kaçta, kaç dakika sürecek?
- KPSS DHBT sınavına giderken alınması gerekenler! Sınavda kalem silgi verilecek mi? KPSS DHBT sınavında alınması gereken belgeler neler?
- Sakarya, Bolu, Düzce, Ereğli okullar tatil mi? 28 Kasım Pazartesi ilkokul, ortaokul, lise tatil mi? Ne zaman açılacak? Son Dakika Bakan Özer duyurdu!
- Karkamış Son Dakika: Gaziantep'te okullar tatil mi? Roketli saldırı sonrası Karkamış'ta okullar ne zaman açılacak? 28 Kasım Pazartesi okul var mı?
- DÜZCE SON DAKİKA: 28 Kasım Pazartesi okullar tatil mi? Bakan açıkladı! Pazartesi okul var mı?
- KPSS DHBT SAAT BİLGİSİ | KPSS DHBT sınavı saat kaçta başlayıp, kaçta bitecek? KPSS DHBT kaç dakika, kaç soru sorulacak?
- KADES uygulaması ne işe yarar? KADES ne demek? KADES nasıl yüklenir? Nasıl kullanılır? ÜCRETSİZ KADES İNDİR!
- Tarih belli oldu! İstanbul'a kar ne zaman yağacak? Meteoroloji 25 ili uyardı! Sarı kodlu uyarı nedir?
- Sözleşmeliye kadroda DEVRİM olacak tarih! Kadroda dikkat çeken 3+1 detayı... 2023 Sözleşmeliye kadro son durum nedir? 4B'lilerin tamamını kapsıyor!
- ATA AÖF CEVAP ANAHTARI İNDİR | ATA AÖF soru ve cevap anahtarı ne zaman yayımlanacak? 2022 ATA AÖF vize soru kitapçığı ne zaman erişime açılacak?