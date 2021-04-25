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Aşı olanlar dikkat! 'Süper bulaştırıcı' olarak virüs taşıyabilirsiniz

Son dakika haberi... Koronavirüse karşı yapılan aşıların koruyuculuk sağladığını, kişilerin 'süper bulaştırıcı' olarak virüsü taşıyabileceğini belirten Prof. Dr. Faruk Aydın, "Aşı olduğumuzda yalancı güvene kapılmayalım" ifadelerini kullandı.

SAĞLIK DHA
Giriş Tarihi: 25.04.2021 Güncelleme Tarihi: 25.04.2021
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Aşı olanlar dikkat! 'Süper bulaştırıcı' olarak virüs taşıyabilirsiniz

Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Faruk Aydın, aşı olan kişilerin 'süper bulaştırıcı' olarak virüsü yayma riski olduğuna dikkat çekti. Prof. Dr. Aydın, " bulaşan insanların hepsi hasta olmuyordu.

Kimisinde taşıyıcı kalıyor ve 'süper bulaştırıcı' oluyordu. Kendisi mikroorganizmayı taşıdığı halde asemptomatik oluyor ve 'süper bulaştırıcı' olarak kalıyordu. Bu kişiler toplumda vardı. O yüzden test sayılarını çoğaltın, süper bulaştırıcıları yakalayın ki topluma virüs dağıtmaya devam etmesin.

Şimdi geldiğimiz noktada, aşı olan vatandaşlarımız da tıpkı süper bulaştırıcılara benzer şekilde kendi hasta olmadıkları halde mikroorganizmayı boğazlarında taşıyıp başkalarına bulaştırabilirler. Aşı olduğumuzda yalancı güvene kapılmayalım. Virüsü alıp başkalarına taşıyabiliriz. Yapılan aşılar, boğazımızda bu virüsü taşımamaya yönelik aşı değil" dedi.



'RİSK YÜKSEKTİR'

Ülkede en baskın olan İngiliz varyantı virüs olduğunu kaydeden Prof. Dr. Aydın, "Ama bunun dışında ve Güney Amerika varyantlarının az sayıda da olsa var olduklarını biliyoruz. Bu virüslerin bulaşıcılığı hem artırdıkları hem de Güney Afrika ve Brezilya varyantlarının aşıdan az etkilendiklerini biliyoruz.

Aşılı olsanız da zaten boğazınıza yerleşecek virüse karşı savunmanız yok anlamındadır. Bu risk yüksektir ve aşılı ile aşısız kişilerin bir araya gelmesi durumunda virüsün bulaşabileceğini unutmamak gerekir" diye konuştu.

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