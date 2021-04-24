Metroda koronavirüs yolculuğu! Sosyal mesafeden eser yok

İstanbul koronavirüs riskinin en yoğun olduğu illerden biri. Yaklaşık 16 milyonluk nüfusu ile megakentte virüs tehdidi adım başı İstanbulluları bekliyor. Bulaşın en kolay yaşanabileceği yerlerin başında toplu taşıma araçları geliyor. A Haber ekipleri toplu taşıma aracı metroya bindi ve kelimenin tam anlamıyla izdihamın yaşandığı anlara tanıklık etti.

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