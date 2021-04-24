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Metroda koronavirüs yolculuğu! Sosyal mesafeden eser yok

ahaber.com.tr
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Giriş: 24.04.2021 09:49
Güncelleme:24.04.2021 09:51
İstanbul koronavirüs riskinin en yoğun olduğu illerden biri. Yaklaşık 16 milyonluk nüfusu ile megakentte virüs tehdidi adım başı İstanbulluları bekliyor. Bulaşın en kolay yaşanabileceği yerlerin başında toplu taşıma araçları geliyor. A Haber ekipleri toplu taşıma aracı metroya bindi ve kelimenin tam anlamıyla izdihamın yaşandığı anlara tanıklık etti.
Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum
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