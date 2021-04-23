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Yeni koronavirüs aşısı geldi! Mutasyonlu virüse karşı koruyor mu? Kimler yaptırmalı?

'nın koronavirüse karşı geliştirip aşısı kullanıma sunuldu. Tüm mutasyonlara karşı etkili olduğu belirtilen aşının hangi hastalar için önerildiği de açıklandı. Bağışıklığı zayıf olan kişilerde etkili olan aşının düşük alerji riskinin de bulunduğu ifade ediliyor. İşte detaylar...

SAĞLIK
Giriş Tarihi: 23.04.2021 Güncelleme Tarihi: 23.04.2021
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Yeni koronavirüs aşısı geldi! Mutasyonlu virüse karşı koruyor mu? Kimler yaptırmalı?

'nın koronavirüse karşı geliştirdiği 3'üncü aşı olan 'ın ülkenin 18 bölgesine dağıtımı hafta sonu gerçekleştirilecek.

Dünya genelinde yeni tip korona virüse (Covid-19) karşı aşılamalar devam ederken, Rusya'nın geliştirdiği bir aşının daha ülkede dağıtımına başlanacağı açıklandı. Rusya'da Covid-19'a karşı geliştirilen 3'üncü aşı KoviVak, hafta sonu 18 bölgeye teslim edilecek. Rusya Eğitim ve Bilim Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, kas içi uygulama için bir süspansiyon formunda mevcut olan aşının ilk olarak Leningrad, , Stavropol ve Primoraky bölgeleri ve Tataristan Cumhuriyeti'ne ulaştırılacağı ifade edildi.

18 BÖLGEYE DAĞITILIYOR

Açıklamada, tam teşekküllü bir virüs içeren ve klasik tekniğe göre yapılmış aşının 25 Nisan'a kadar ülkenin 18 bölgesinin polikliniklerinde kullanılmaya başlanacağı kaydedildi.

Ayrıca bilinen tüm koronavirüs mutasyonlarına karşı etkili olduğu belirtilen KoviVak aşısı, Rusya Bilimler Akademisi Çumakov Bilim Merkezi uzmanları tarafından bağışıklığı zayıf olanların yanı sıra hastalığa daha önce yakalanan kişiler için de öneriliyor.

Klinik çalışmaların KoviVak'ın tam güvenliğini ve düşük alerji riskini doğruladığı belirtilen açıklamada, deneklerin çoğunda ilk aşılamadan sonraki 42'inci günde bağışıklık oluşacağı ifade edildi.

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