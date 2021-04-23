Yeni koronavirüs aşısı geldi! Mutasyonlu virüse karşı koruyor mu? Kimler yaptırmalı?

Dünya genelinde yeni tip korona virüse (Covid-19) karşı aşılamalar devam ederken, Rusya'nın geliştirdiği bir aşının daha ülkede dağıtımına başlanacağı açıklandı. Rusya'da Covid-19'a karşı geliştirilen 3'üncü aşı KoviVak, hafta sonu 18 bölgeye teslim edilecek. Rusya Eğitim ve Bilim Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, kas içi uygulama için bir süspansiyon formunda mevcut olan aşının ilk olarak Leningrad, Moskova, Stavropol ve Primoraky bölgeleri ve Tataristan Cumhuriyeti'ne ulaştırılacağı ifade edildi.