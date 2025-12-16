Güllü soruşturmasında kilit itiraf ve TÜBİTAK raporu

16 Aralık 2025, Salı
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Fatih Murat Erdoğan Fatih Murat Erdoğan
Giriş: 16.12.2025 09:33
A Haber İstihbarat Şefi Ramazan Almaçayır, Güllü'nün ölümünün kazadan "cinayet" şüphesine dönüşme sürecini aktardı. Ramazan Almaçayır, görgü tanığı Sultan'ın "Tuğyan annesini aşağı itti" şeklindeki itirafının ve TÜBİTAK ses analizlerinin, Tuğyan'ın tutuklanmasında belirleyici olduğunu vurguladı.

TUĞYAN'IN ARKADAŞI SULTAN İTİRAFÇI OLDU!

A Haber İstihbarat Şefi Ramazan Almaçayır, Güllü'nün ölümüyle ilgili yürütülen soruşturmadaki son gelişmeleri ve olayın kazadan "cinayet" şüphesine evrilme sürecini değerlendirdi. Ramazan Almaçayır, tutuklu sanık Tuğyan ve olayın kilit ismi Sultan'ın ifadeleri ile teknik incelemelere dair önemli ayrıntıları aktardı.

Ekran görüntüsü / A HaberEkran görüntüsü / A Haber

GÖRGÜ TANIĞINDAN SUÇLAMAYA: SÜREÇ NASIL İŞLEDİ?

Ramazan Almaçayır, başlangıçta olayın görgü tanığı olarak bilinen Sultan Nur Ulu'nun ifadeleri sonrasında sürecin değiştiğini belirtti. Ramazan Almaçayır, Sultan'ın beyanları ve TÜBİTAK ses analizleri neticesinde, Güllü'nün düşme olayının bir cinayet olduğu suçlamasıyla Tuğyan'ın tutuklu sanık haline geldiğini ifade etti.

Sultan Nur Ulu'nun emniyet, savcılık ve hakimlik ifadelerinin peyderpey ortaya çıktığını belirten Ramazan Almaçayır, Sultan'ın olayın başından beri bazı gerçekleri gizlediğinin anlaşıldığını söyledi. Sultan'ın bu gizliliğe gerekçe olarak, Tuğyan'dan çekinmesini ve başına bir şey gelmesinden korkmasını gösterdiği aktarıldı.

Ekran görüntüsü / A HaberEkran görüntüsü / A Haber

OLAY ANINA İLİŞKİN İDDİALAR: BACAKLARINDAN İTTİ

İstihbarat Şefimiz Ramazan Almaçayır, Sultan'ın ifadesine dayanarak olay anını şu şekilde aktardı:

"Olay 5-6 metrekarelik bir odada gerçekleşiyor. Sultan Nur Ulu'nun, yüzünün aynaya dönük olduğunu, arkasında Güllü'nün cama dönük durduğunu belirtiyor. İfadesine göre; Tuğyan, annesini bacaklarından kaldırıp aşağı itiyor."

Ramazan Almaçayır, Güllü'nün olay günü yüksek miktarda alkol (tespitlere göre 3.5 promil) tükettiğinin belirlendiğini, bu durumdaki birinin denge kaybının olağan olduğunu, ancak Tuğyan'ın müdahalesiyle düşmenin kolaylaşmış olabileceğini dile getirdi.

Ekran görüntüsü / A HaberEkran görüntüsü / A Haber

TEHDİT VE KAÇIŞ PLANI İDDİALARI

Sultan'ın ifadesinde olaydan sonra panik halinde koştuklarını, önce hastaneye sonra bir eve gittiklerini (Hülya ve Bircan isimlerinin geçtiği) anlattığını belirten Ramazan Almaçayır, Sultan'ın Tuğyan tarafından tehdit edildiğini iddia ettiğini aktardı. İddiaya göre Tuğyan, Sultan'a "Kızım sen de kendine dikkat et, başına bir şey gelebilir" şeklinde telkinlerde bulundu.

Ramazan Almaçayır ayrıca yapılan telefon görüşmelerinde göçmen kaçakçılarıyla yurt dışına çıkış için plan yapıldığı yönünde iddialar bulunduğunu belirtti. Almaçayır, Sultan'ın da yurt dışına götürülmek istenmesinin nedeninin "arkada delil bırakmamak" olabileceği değerlendirmesinde bulundu.

Ekran görüntüsü / A HaberEkran görüntüsü / A Haber

İTİRAFIN ZAMANLAMASI VE TÜBİTAK KAYITLARI

Sultan'ın olayı neden daha önce anlatmadığına dair "korktum" savunması yaptığını hatırlatan Ramazan Almaçayır, itirafın zamanlamasına dikkat çekti. Almaçayır, "77 gün sonra gözaltına alınmasaydı bu itirafta bulunacak mıydı?" sorusunu gündeme getirerek Sultan'ın çözülmesinin TÜBİTAK ses kayıtlarının önüne konulmasıyla başladığını vurguladı.

Ekran görüntüsü / A HaberEkran görüntüsü / A Haber

ÇELİŞKİLİ İFADELER VE KAMERA KAYITLARI

Soruşturma kapsamında Tuğyan'ın geçmişe dönük ifadelerinde çelişkiler olduğunu belirten Ramazan Almaçayır, Tuğyan'ın daha önce annesinin madde kullanmadığını söylemesine rağmen sonradan kötü bir çocukluk geçirdiği ve aile içi şiddet iddialarında bulunduğunu ifade etti.

İstihbarat Şefimiz Almaçayır, kolluk kuvvetlerinin maddi delillerin toplanması için titiz bir çalışma yürüttüğünü, teknik ve fiziki takip yapıldığını belirtti. Ayrıca Güllü'nün evinin dış güvenliği için taktırdığı kameranın ölümünün şüpheli olup olmadığının çözülmesinde kritik bir rol oynadığını sözlerine ekledi.

