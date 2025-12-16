Güllü soruşturmasında kilit itiraf ve TÜBİTAK raporu

Ekran görüntüsü / A Haber

TEHDİT VE KAÇIŞ PLANI İDDİALARI

Sultan'ın ifadesinde olaydan sonra panik halinde koştuklarını, önce hastaneye sonra bir eve gittiklerini (Hülya ve Bircan isimlerinin geçtiği) anlattığını belirten Ramazan Almaçayır, Sultan'ın Tuğyan tarafından tehdit edildiğini iddia ettiğini aktardı. İddiaya göre Tuğyan, Sultan'a "Kızım sen de kendine dikkat et, başına bir şey gelebilir" şeklinde telkinlerde bulundu.

Ramazan Almaçayır ayrıca yapılan telefon görüşmelerinde göçmen kaçakçılarıyla yurt dışına çıkış için plan yapıldığı yönünde iddialar bulunduğunu belirtti. Almaçayır, Sultan'ın da yurt dışına götürülmek istenmesinin nedeninin "arkada delil bırakmamak" olabileceği değerlendirmesinde bulundu.